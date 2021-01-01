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Tiger T700 против Exynos 7904

Tiger T700
VS
Exynos 7904
Tiger T700
Exynos 7904

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T700 (с графикой ARM Mali-G52 MC2) и Samsung Exynos 7904 (Mali-G71 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc Tiger T700
  • Набирает существенно больше (на 60%) баллов в AnTuTu 8 – 185K vs 116K
  • Более новый - выпущен на 2 года и 2 месяца позже
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 10%)
Преимущества Samsung Exynos 7904
  • Показывает на 19% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Tiger T700
vs
Exynos 7904

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Tiger T700 +60%
185901
Exynos 7904
116231
CPU 67597 48132
GPU 36709 20946
Memory 37643 26462
UX 44936 31561
Total score 185901 116231

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Tiger T700 +28%
346
Exynos 7904
271
Multi-Core Score
Tiger T700 +30%
1289
Exynos 7904
992
Image compression - 58.3 Mpixels/s
Face detection - 8.23 images/s
Speech recognition - 19.65 words/s
Machine learning - 13.6 images/s
Camera shooting - 6.64 images/s
HTML 5 - 1.18 Mnodes/s
SQLite - 311.15 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Tiger T700 и Exynos 7904

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.8 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 2x 1.8 ГГц – Cortex-A73
6x 1.6 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 1800 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 12 нм 14 нм
Количество транзисторов - 2 млрд.
TDP 10 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU ARM Mali-G52 MC2 Mali-G71 MP2
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 850 МГц 770 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 32 32
FLOPS 54.4 Гфлопс 65 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц -
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Объем До 6 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 2400 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 32МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Март 2021 года Февраль 2019 года
Класс Бюджетный Средний класс
Официальный сайт - Сайт Samsung Exynos 7904

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Комментарии

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