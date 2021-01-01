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Tiger T700 против Exynos 850

Tiger T700
VS
Exynos 850
Tiger T700
Exynos 850

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T700 (с графикой ARM Mali-G52 MC2) и Samsung Exynos 850 (Mali-G52 MP1). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc Tiger T700
  • Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (на 48%) баллов в AnTuTu 8 – 185K vs 125K
  • Более новый - выпущен на 11 месяцев позже
Преимущества Samsung Exynos 850
  • Меньший размер транзистора (8 против 12 нанометров)
  • На 11% выше частота процессора (2000 против 1800 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Tiger T700
vs
Exynos 850

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Tiger T700 +48%
185901
Exynos 850
125963
CPU 67597 47319
GPU 36709 20564
Memory 37643 35627
UX 44936 21661
Total score 185901 125963

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Tiger T700 +115%
346
Exynos 850
161
Multi-Core Score
Tiger T700 +37%
1289
Exynos 850
938
Image compression - 71.2 Mpixels/s
Face detection - 8.11 images/s
Speech recognition - 17 words/s
Machine learning - 12.9 images/s
Camera shooting - 5.06 images/s
HTML 5 - 1.34 Mnodes/s
SQLite - 356.2 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Tiger T700 и Exynos 850

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.8 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 8x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A -
Техпроцесс 12 нм 8 нм
TDP 10 Вт 7 Вт

Графический ускоритель

GPU ARM Mali-G52 MC2 Mali-G52 MP1
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 850 МГц 820 МГц
Вычислительных блоков 2 6
Шейдерных блоков 32 96
FLOPS 54.4 Гфлопс 26 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Объем До 6 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 22МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Март 2021 года Май 2020 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Официальный сайт - Сайт Samsung Exynos 850

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Комментарии

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