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Tiger T700 против Exynos 880

Tiger T700
VS
Exynos 880
Tiger T700
Exynos 880

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T700 (с графикой ARM Mali-G52 MC2) и Samsung Exynos 880 (Mali G76 MP5). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc Tiger T700
  • Выше частота графического ускорителя (на 18%)
  • Более новый - выпущен на 10 месяцев позже
Преимущества Samsung Exynos 880
  • Показывает в 10.6 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (8 против 12 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 55%) баллов в AnTuTu 8 – 287K vs 185K
  • На 11% выше частота процессора (2000 против 1800 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Tiger T700
vs
Exynos 880

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Tiger T700
185901
Exynos 880 +55%
287230
CPU 67597 -
GPU 36709 -
Memory 37643 -
UX 44936 -
Total score 185901 287230

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Tiger T700
346
Exynos 880 +87%
648
Multi-Core Score
Tiger T700
1289
Exynos 880 +38%
1784

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Tiger T700 и Exynos 880

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.8 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 2x 2 ГГц – Cortex-A77
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 12 нм 8 нм
TDP 10 Вт 7 Вт

Графический ускоритель

GPU ARM Mali-G52 MC2 Mali G76 MP5
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 850 МГц 720 МГц
Вычислительных блоков 2 5
Шейдерных блоков 32 80
FLOPS 54.4 Гфлопс 576 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Объем До 6 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 64МП, 2x 20МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Exynos 5123
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 1000 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 200 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Март 2021 года Май 2020 года
Класс Бюджетный Средний класс
Официальный сайт - Сайт Samsung Exynos 880

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Комментарии

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