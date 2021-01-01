Tiger T700 против Exynos 8890
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T700 (с графикой ARM Mali-G52 MC2) и Samsung Exynos 8890 (Mali-T880 MP12). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
27
29
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
15
14
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
59
37
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
32
28
Основные отличия
Преимущества Unisoc Tiger T700
- Более новый - выпущен на 5 лет и 5 месяцев позже
- Выше частота графического ускорителя (на 31%)
- Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
- Набирает немного больше (на 6%) баллов в AnTuTu 8 – 185K vs 174K
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Samsung Exynos 8890
- Показывает в 4.6 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- На 28% выше частота процессора (2300 против 1800 МГц
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|67597
|66254
|GPU
|36709
|33458
|Memory
|37643
|37963
|UX
|44936
|37509
|Total score
|185901
|174711
GeekBench 5
Single-Core Score
346
Exynos 8890 +6%
366
Multi-Core Score
1289
Exynos 8890 +1%
1307
|Image compression
|-
|69.5 Mpixels/s
|Face detection
|-
|10.14 images/s
|Speech recognition
|-
|21.6 words/s
|Machine learning
|-
|17.1 images/s
|Camera shooting
|-
|10.55 images/s
|HTML 5
|-
|1.16 Mnodes/s
|SQLite
|-
|328.9 Krows/s
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Tiger T700 и Exynos 8890
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 1.8 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|4x 2.6 ГГц – Mongoose
4x 2.3 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1800 МГц
|2300 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|384 КБ
|Кэш L2
|-
|2 МБ
|Техпроцесс
|12 нм
|14 нм
|Количество транзисторов
|-
|2 млрд.
|TDP
|10 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|ARM Mali-G52 MC2
|Mali-T880 MP12
|Архитектура
|Bifrost
|Midgard
|Частота GPU
|850 МГц
|650 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|12
|Шейдерных блоков
|32
|192
|FLOPS
|54.4 Гфлопс
|249 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|11
|11.2
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|1866 МГц
|1800 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 26.82 Гбит/сек
|Объем
|До 6 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|eMMC 5.1, UFS 2.0
|Макс. разрешение дисплея
|2160 x 1080
|3840 x 2400
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 16МП
|1x 24МП, 2x 16МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Март 2021 года
|Ноябрь 2015 года
|Класс
|Бюджетный
|Флагман
|Официальный сайт
|-
|Сайт Samsung Exynos 8890
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