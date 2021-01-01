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Tiger T700 против Exynos 8890

Tiger T700
VS
Exynos 8890
Tiger T700
Exynos 8890

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T700 (с графикой ARM Mali-G52 MC2) и Samsung Exynos 8890 (Mali-T880 MP12). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc Tiger T700
  • Более новый - выпущен на 5 лет и 5 месяцев позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 31%)
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • Набирает немного больше (на 6%) баллов в AnTuTu 8 – 185K vs 174K
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Samsung Exynos 8890
  • Показывает в 4.6 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 28% выше частота процессора (2300 против 1800 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Tiger T700
vs
Exynos 8890

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Tiger T700 +6%
185901
Exynos 8890
174711
CPU 67597 66254
GPU 36709 33458
Memory 37643 37963
UX 44936 37509
Total score 185901 174711

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Tiger T700
346
Exynos 8890 +6%
366
Multi-Core Score
Tiger T700
1289
Exynos 8890 +1%
1307
Image compression - 69.5 Mpixels/s
Face detection - 10.14 images/s
Speech recognition - 21.6 words/s
Machine learning - 17.1 images/s
Camera shooting - 10.55 images/s
HTML 5 - 1.16 Mnodes/s
SQLite - 328.9 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Tiger T700 и Exynos 8890

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.8 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.6 ГГц – Mongoose
4x 2.3 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 - 384 КБ
Кэш L2 - 2 МБ
Техпроцесс 12 нм 14 нм
Количество транзисторов - 2 млрд.
TDP 10 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU ARM Mali-G52 MC2 Mali-T880 MP12
Архитектура Bifrost Midgard
Частота GPU 850 МГц 650 МГц
Вычислительных блоков 2 12
Шейдерных блоков 32 192
FLOPS 54.4 Гфлопс 249 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11 11.2

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1800 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность - До 26.82 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.0
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 3840 x 2400
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 24МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Март 2021 года Ноябрь 2015 года
Класс Бюджетный Флагман
Официальный сайт - Сайт Samsung Exynos 8890

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Комментарии

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