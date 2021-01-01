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Tiger T700 против Exynos 8895

Tiger T700
VS
Exynos 8895
Tiger T700
Exynos 8895

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T700 (с графикой ARM Mali-G52 MC2) и Samsung Exynos 8895 (Mali-G71 MP20). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc Tiger T700
  • Более новый - выпущен на 4 года и 2 месяца позже
  • Набирает немного больше (на 6%) баллов в AnTuTu 8 – 185K vs 174K
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Samsung Exynos 8895
  • Показывает в 6.4 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 29% выше частота процессора (2314 против 1800 МГц
  • Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 6%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Tiger T700
vs
Exynos 8895

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Tiger T700 +6%
185901
Exynos 8895
174634
CPU 67597 58492
GPU 36709 54965
Memory 37643 29058
UX 44936 32663
Total score 185901 174634

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Tiger T700
346
Exynos 8895 +9%
377
Multi-Core Score
Tiger T700
1289
Exynos 8895 +21%
1554
Image compression - 99.55 Mpixels/s
Face detection - 14.55 images/s
Speech recognition - 26.3 words/s
Machine learning - 20.35 images/s
Camera shooting - 15.55 images/s
HTML 5 - 1.52 Mnodes/s
SQLite - 475.7 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Tiger T700 и Exynos 8895

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.8 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.314 ГГц – Exynos M2
4x 1.69 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2314 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 - 64 КБ
Кэш L2 - 2 МБ
Техпроцесс 12 нм 10 нм
Количество транзисторов - 3 млрд.
TDP 10 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU ARM Mali-G52 MC2 Mali-G71 MP20
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 850 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 2 20
Шейдерных блоков 32 320
FLOPS 54.4 Гфлопс 349 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 29 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 4096 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 28МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 120FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 4K при 120FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV 192 kHz/24 bit

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 16
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 1000 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Март 2021 года Февраль 2017 года
Класс Бюджетный Флагман
Официальный сайт - Сайт Samsung Exynos 8895

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Комментарии

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