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Tiger T700 против Exynos 9610

Tiger T700
VS
Exynos 9610
Tiger T700
Exynos 9610

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T700 (с графикой ARM Mali-G52 MC2) и Samsung Exynos 9610 (Mali-G72 MP3). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc Tiger T700
  • Более новый - выпущен на 3 года и 1 месяц позже
  • Набирает немного больше (на 7%) баллов в AnTuTu 8 – 185K vs 173K
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Samsung Exynos 9610
  • Показывает в 4.8 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 28% выше частота процессора (2300 против 1800 МГц
  • Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Tiger T700
vs
Exynos 9610

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Tiger T700 +7%
185901
Exynos 9610
173824
CPU 67597 59401
GPU 36709 34926
Memory 37643 37186
UX 44936 36556
Total score 185901 173824

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Tiger T700 +2%
346
Exynos 9610
340
Multi-Core Score
Tiger T700 +15%
1289
Exynos 9610
1124
Image compression - 75.5 Mpixels/s
Face detection - 11.45 images/s
Speech recognition - 25.25 words/s
Machine learning - 17.85 images/s
Camera shooting - 8.13 images/s
HTML 5 - 1.12 Mnodes/s
SQLite - 394.4 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Tiger T700 и Exynos 9610

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.8 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.3 ГГц – Cortex-A73
4x 1.6 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Техпроцесс 12 нм 10 нм
Количество транзисторов - 3 млрд.
TDP 10 Вт 8 Вт

Графический ускоритель

GPU ARM Mali-G52 MC2 Mali-G72 MP3
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 850 МГц 850 МГц
Вычислительных блоков 2 3
Шейдерных блоков 32 48
FLOPS 54.4 Гфлопс 259 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1600 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность - До 11.92 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 2560 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 24МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 120FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 4K при 120FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Март 2021 года Март 2018 года
Класс Бюджетный Средний класс
Официальный сайт - Сайт Samsung Exynos 9610

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Комментарии

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