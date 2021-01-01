Tiger T700 против Exynos 9611
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T700 (с графикой ARM Mali-G52 MC2) и Samsung Exynos 9611 (Mali-G72 MP3). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
27
28
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
15
18
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
59
64
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
32
35
Основные отличия
Преимущества Unisoc Tiger T700
- Более новый - выпущен на 1 год и 6 месяцев позже
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Samsung Exynos 9611
- Показывает в 4.8 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- На 28% выше частота процессора (2300 против 1800 МГц
- Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|67597
|55979
|GPU
|36709
|48708
|Memory
|37643
|43050
|UX
|44936
|38397
|Total score
|185901
|180635
GeekBench 5
Single-Core Score
Tiger T700 +7%
346
322
Multi-Core Score
Tiger T700 +8%
1289
1189
|Image compression
|-
|74.7 Mpixels/s
|Face detection
|-
|11.7 images/s
|Speech recognition
|-
|25 words/s
|Machine learning
|-
|17.7 images/s
|Camera shooting
|-
|8.82 images/s
|HTML 5
|-
|1.24 Mnodes/s
|SQLite
|-
|434 Krows/s
Игры
|PUBG Mobile
|-
|31 FPS
[High]
|Call of Duty: Mobile
|-
|40 FPS
[Medium]
|World of Tanks Blitz
|-
|43 FPS
[Ultra]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|38 FPS
[High]
|Смартфон
|-
|Samsung Galaxy A51
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Tiger T700 и Exynos 9611
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 1.8 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|4x 2.3 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1800 МГц
|2300 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|12 нм
|10 нм
|Количество транзисторов
|-
|3 млрд.
|TDP
|10 Вт
|8 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|ARM Mali-G52 MC2
|Mali-G72 MP3
|Архитектура
|Bifrost
|Bifrost
|Частота GPU
|850 МГц
|850 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|3
|Шейдерных блоков
|32
|48
|FLOPS
|54.4 Гфлопс
|259 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Объем
|До 6 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2160 x 1080
|2560 x 1600
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 16МП
|1x 64МП, 2x 16МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|4K при 120FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|4K при 120FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Март 2021 года
|Сентябрь 2019 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Официальный сайт
|-
|Сайт Samsung Exynos 9611
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