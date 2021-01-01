Tiger T700 против Exynos 980
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T700 (с графикой ARM Mali-G52 MC2) и Samsung Exynos 980 (Mali G76MP5). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
27
48
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
15
33
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
59
74
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
32
51
Основные отличия
Преимущества Unisoc Tiger T700
- Более новый - выпущен на 1 год и 7 месяцев позже
- Выше частота графического ускорителя (на 18%)
Преимущества Samsung Exynos 980
- Показывает в 10.6 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (на 78%) баллов в AnTuTu 8 – 331K vs 185K
- Меньший размер транзистора (8 против 12 нанометров)
- На 22% выше частота процессора (2200 против 1800 МГц
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|67597
|120146
|GPU
|36709
|88635
|Memory
|37643
|62029
|UX
|44936
|62998
|Total score
|185901
|331108
GeekBench 5
Single-Core Score
346
Exynos 980 +99%
690
Multi-Core Score
1289
Exynos 980 +44%
1850
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Tiger T700 и Exynos 980
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 1.8 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.2 ГГц – Cortex-A77
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1800 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|12 нм
|8 нм
|TDP
|10 Вт
|9 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|ARM Mali-G52 MC2
|Mali G76MP5
|Архитектура
|Bifrost
|Bifrost
|Частота GPU
|850 МГц
|720 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|5
|Шейдерных блоков
|32
|80
|FLOPS
|54.4 Гфлопс
|576 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Объем
|До 6 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2160 x 1080
|3360 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 16МП
|1x 108МП, 2x 20МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|4K при 120FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|4K при 120FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|Exynos 5123
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 2550 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 1280 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Март 2021 года
|Сентябрь 2019 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Официальный сайт
|-
|Сайт Samsung Exynos 980
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