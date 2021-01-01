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Tiger T700 против Exynos 980

Tiger T700
VS
Exynos 980
Tiger T700
Exynos 980

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T700 (с графикой ARM Mali-G52 MC2) и Samsung Exynos 980 (Mali G76MP5). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc Tiger T700
  • Более новый - выпущен на 1 год и 7 месяцев позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 18%)
Преимущества Samsung Exynos 980
  • Показывает в 10.6 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (на 78%) баллов в AnTuTu 8 – 331K vs 185K
  • Меньший размер транзистора (8 против 12 нанометров)
  • На 22% выше частота процессора (2200 против 1800 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Tiger T700
vs
Exynos 980

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Tiger T700
185901
Exynos 980 +78%
331108
CPU 67597 120146
GPU 36709 88635
Memory 37643 62029
UX 44936 62998
Total score 185901 331108

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Tiger T700
346
Exynos 980 +99%
690
Multi-Core Score
Tiger T700
1289
Exynos 980 +44%
1850

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Tiger T700 и Exynos 980

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.8 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.2 ГГц – Cortex-A77
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 12 нм 8 нм
TDP 10 Вт 9 Вт

Графический ускоритель

GPU ARM Mali-G52 MC2 Mali G76MP5
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 850 МГц 720 МГц
Вычислительных блоков 2 5
Шейдерных блоков 32 80
FLOPS 54.4 Гфлопс 576 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Объем До 6 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 3360 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 108МП, 2x 20МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 120FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 4K при 120FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Exynos 5123
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 2550 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 1280 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Март 2021 года Сентябрь 2019 года
Класс Бюджетный Средний класс
Официальный сайт - Сайт Samsung Exynos 980

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Комментарии

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