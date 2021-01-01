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Tiger T700 против Exynos 9810

Tiger T700
VS
Exynos 9810
Tiger T700
Exynos 9810

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T700 (с графикой ARM Mali-G52 MC2) и Samsung Exynos 9810 (Mali-G72MP18). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc Tiger T700
  • Более новый - выпущен на 3 года и 3 месяца позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 49%)
Преимущества Samsung Exynos 9810
  • Показывает в 12.1 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (на 70%) баллов в AnTuTu 8 – 315K vs 185K
  • На 61% выше частота процессора (2900 против 1800 МГц
  • Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Tiger T700
vs
Exynos 9810

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Tiger T700
185901
Exynos 9810 +70%
315277
CPU 67597 104047
GPU 36709 124265
Memory 37643 46604
UX 44936 41080
Total score 185901 315277

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Tiger T700
346
Exynos 9810 +95%
676
Multi-Core Score
Tiger T700
1289
Exynos 9810 +55%
1992
Image compression - 115.35 Mpixels/s
Face detection - 23.8 images/s
Speech recognition - 46.95 words/s
Machine learning - 48.25 images/s
Camera shooting - 17.45 images/s
HTML 5 - 2.02 Mnodes/s
SQLite - 633.2 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Tiger T700 и Exynos 9810

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.8 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.9 ГГц – Exynos M3
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2900 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L3 - 4 МБ
Техпроцесс 12 нм 10 нм
Количество транзисторов - 5.3 млрд.
TDP 10 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU ARM Mali-G52 MC2 Mali-G72MP18
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 850 МГц 572 МГц
Вычислительных блоков 2 18
Шейдерных блоков 32 288
FLOPS 54.4 Гфлопс 658 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1800 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность - До 26.82 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 24МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 120FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 4K при 120FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Shannon 360 LTE
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 19
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 200 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Март 2021 года Январь 2018 года
Класс Бюджетный Флагман
Официальный сайт - Сайт Samsung Exynos 9810

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Комментарии

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