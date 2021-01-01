Tiger T700 против Exynos 9810
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T700 (с графикой ARM Mali-G52 MC2) и Samsung Exynos 9810 (Mali-G72MP18). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
27
50
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
15
41
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
59
57
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
32
51
Основные отличия
Преимущества Unisoc Tiger T700
- Более новый - выпущен на 3 года и 3 месяца позже
- Выше частота графического ускорителя (на 49%)
Преимущества Samsung Exynos 9810
- Показывает в 12.1 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (на 70%) баллов в AnTuTu 8 – 315K vs 185K
- На 61% выше частота процессора (2900 против 1800 МГц
- Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|67597
|104047
|GPU
|36709
|124265
|Memory
|37643
|46604
|UX
|44936
|41080
|Total score
|185901
|315277
GeekBench 5
Single-Core Score
346
Exynos 9810 +95%
676
Multi-Core Score
1289
Exynos 9810 +55%
1992
|Image compression
|-
|115.35 Mpixels/s
|Face detection
|-
|23.8 images/s
|Speech recognition
|-
|46.95 words/s
|Machine learning
|-
|48.25 images/s
|Camera shooting
|-
|17.45 images/s
|HTML 5
|-
|2.02 Mnodes/s
|SQLite
|-
|633.2 Krows/s
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Tiger T700 и Exynos 9810
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 1.8 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|4x 2.9 ГГц – Exynos M3
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1800 МГц
|2900 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Техпроцесс
|12 нм
|10 нм
|Количество транзисторов
|-
|5.3 млрд.
|TDP
|10 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|ARM Mali-G52 MC2
|Mali-G72MP18
|Архитектура
|Bifrost
|Bifrost
|Частота GPU
|850 МГц
|572 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|18
|Шейдерных блоков
|32
|288
|FLOPS
|54.4 Гфлопс
|658 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1800 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 26.82 Гбит/сек
|Объем
|До 6 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2160 x 1080
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 16МП
|1x 24МП, 2x 16МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|4K при 120FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|4K при 120FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|Shannon 360 LTE
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 19
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 200 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Март 2021 года
|Январь 2018 года
|Класс
|Бюджетный
|Флагман
|Официальный сайт
|-
|Сайт Samsung Exynos 9810
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1