HiSilicon Kirin 655
HiSilicon Kirin 655 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 1 декабря 2016 года и изготовляется по 16-нанометровому техпроцессу. Он имеет 4 ядра Cortex-A53 на 2120 МГц и 4 ядра Cortex-A53 на 1700 МГц.
Производительность CPU
19
Производительность в играх
н/д
Энергоэффективность
43
Итоговая оценка
30
Тесты в бенчмарках
AnTuTu Benchmark 7
61573
Geekbench 5 (одноядерный)
173
Geekbench 5 (многоядерный)
842
Смартфоны
|Смартфоны с Kirin 655
|AnTuTu v8
|1. Huawei Honor 8 Lite
|-
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.12 ГГц – Cortex-A53
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|Частота
|2120 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|16 нм
|Количество транзисторов
|4 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-T830 MP2
|Архитектура
|Midgard
|Частота GPU
|900 МГц
|Ядер
|2
|FLOPS
|40 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|Версия OpenCL
|1.2
|Версия DirectX
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|Объем
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1200
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 21МП, 2x 13МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 6
|Поддержка 5G
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 50 Мбит/с
|Wi-Fi
|4
|Bluetooth
|4.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2016 года
|Класс
|Средний класс
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