HiSilicon Kirin 655 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 1 декабря 2016 года и изготовляется по 16-нанометровому техпроцессу. Он имеет 4 ядра Cortex-A53 на 2120 МГц и 4 ядра Cortex-A53 на 1700 МГц.