HiSilicon Kirin 9000E
HiSilicon Kirin 9000E - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 22 октября 2020 года и изготовляется по 5-нанометровому техпроцессу. Он имеет 1 ядро Cortex-A77 на 3130 МГц, 3 ядра Cortex-A77 на 2540 МГц и 4 ядра Cortex-A55 на 2050 МГц.
Производительность CPU
88
Производительность в играх
77
Энергоэффективность
91
Итоговая оценка
85
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
992
Geekbench 5 (многоядерный)
3647
AnTuTu Benchmark 8
650755
Смартфоны
|Смартфоны с Kirin 9000E
|AnTuTu v8
|1. Huawei Mate 40
|655015
Технические характеристикиПодробные характеристики чипа Кирин 9000E c графикой Mali-G78 MP22
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 3.13 ГГц – Cortex-A77
3x 2.54 ГГц – Cortex-A77
4x 2.05 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|Частота
|3130 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|5 нм
|Количество транзисторов
|15.3 млрд.
|TDP
|6 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G78 MP22
|Архитектура
|Valhall 2
|Вычислительных блоков
|22
|Шейдерных блоков
|352
|Версия Vulcan
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|Версия DirectX
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|Частота памяти
|2750 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 44 Гбит/сек
|Объем
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|AI accelerator
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|Запись видео
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Balong 5000
|Поддержка 5G
|Да
|Wi-Fi
|6
|Bluetooth
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Октябрь 2020 года
|Класс
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт HiSilicon Kirin 9000E