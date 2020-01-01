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HiSilicon Kirin 9000E

HiSilicon Kirin 9000E

HiSilicon Kirin 9000E - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 22 октября 2020 года и изготовляется по 5-нанометровому техпроцессу. Он имеет 1 ядро Cortex-A77 на 3130 МГц, 3 ядра Cortex-A77 на 2540 МГц и 4 ядра Cortex-A55 на 2050 МГц.

Производительность CPU
88
Производительность в играх
77
Энергоэффективность
91
Итоговая оценка
85

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
992
Geekbench 5 (многоядерный)
3647
AnTuTu Benchmark 8
650755

Смартфоны

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Смартфоны с Kirin 9000EAnTuTu v8
1. Huawei Mate 40655015

Технические характеристики

Подробные характеристики чипа Кирин 9000E c графикой Mali-G78 MP22

Центральный процессор

Архитектура 1x 3.13 ГГц – Cortex-A77
3x 2.54 ГГц – Cortex-A77
4x 2.05 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8
Частота 3130 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A
Техпроцесс 5 нм
Количество транзисторов 15.3 млрд.
TDP 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G78 MP22
Архитектура Valhall 2
Вычислительных блоков 22
Шейдерных блоков 352
Версия Vulcan 1.1
Версия OpenCL 2.0
Версия DirectX 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц
Шина 4x 16 Бит
Пропускная способность До 44 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор AI accelerator
Тип накопителя UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160
Запись видео 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Balong 5000
Поддержка 5G Да
Wi-Fi 6
Bluetooth 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2020 года
Класс Флагман
Официальный сайт Сайт HiSilicon Kirin 9000E

Сравнения с конкурентами

1. Kirin 9000E против Kirin 990 (4G)
2. Kirin 9000E против Snapdragon 865
3. Kirin 9000E против Snapdragon 865 Plus
4. Kirin 9000E против A14 Bionic
5. Kirin 9000E против Kirin 9000
6. Kirin 9000E против Snapdragon 888

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