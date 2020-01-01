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HiSilicon Kirin 930

HiSilicon Kirin 930

HiSilicon Kirin 930 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 3 апреля 2015 года и изготовляется по 28-нанометровому техпроцессу. Он имеет 4 ядра Cortex-A53 на 2000 МГц и 4 ядра Cortex-A53 на 1500 МГц.

Производительность CPU
19
Производительность в играх
н/д
Энергоэффективность
30
Итоговая оценка
25

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 4 (одноядерный)
689
Geekbench 4 (многоядерный)
2456
AnTuTu Benchmark 7
59272

Технические характеристики

Подробные характеристики чипа Кирин 930 c графикой Mali-T628 MP4

Центральный процессор

Архитектура 4x 2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.5 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8
Частота 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A
Техпроцесс 28 нм
Количество транзисторов 1 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-T628 MP4
Архитектура Midgard
Частота GPU 600 МГц
Ядер 4
FLOPS 77 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0
Версия OpenCL 1.2
Версия DirectX 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 1600 МГц
Шина 2x 32 Бит
Пропускная способность До 12.8 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 32МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5
Bluetooth 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Апрель 2015 года
Класс Средний класс

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