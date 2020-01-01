HiSilicon Kirin 930
HiSilicon Kirin 930 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 3 апреля 2015 года и изготовляется по 28-нанометровому техпроцессу. Он имеет 4 ядра Cortex-A53 на 2000 МГц и 4 ядра Cortex-A53 на 1500 МГц.
Производительность CPU
19
Производительность в играх
н/д
Энергоэффективность
30
Итоговая оценка
25
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4 (одноядерный)
689
Geekbench 4 (многоядерный)
2456
AnTuTu Benchmark 7
59272
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.5 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|Частота
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|28 нм
|Количество транзисторов
|1 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-T628 MP4
|Архитектура
|Midgard
|Частота GPU
|600 МГц
|Ядер
|4
|FLOPS
|77 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|Версия OpenCL
|1.2
|Версия DirectX
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|1600 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 12.8 Гбит/сек
|Объем
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.0
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1200
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 32МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 6
|Поддержка 5G
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 50 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|Bluetooth
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Апрель 2015 года
|Класс
|Средний класс