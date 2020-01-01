Главная > Процессоры для смартфонов > Kirin 950: характеристики и тесты

HiSilicon Kirin 950

HiSilicon Kirin 950

HiSilicon Kirin 950 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 5 ноября 2015 года и изготовляется по 16-нанометровому техпроцессу. Он имеет 4 ядра Cortex-A72 на 2400 МГц и 4 ядра Cortex-A53 на 1800 МГц.

Производительность CPU
31
Производительность в играх
н/д
Энергоэффективность
39
Итоговая оценка
37

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu Benchmark 7
119475
Geekbench 5 (одноядерный)
339
Geekbench 5 (многоядерный)
1287

Смартфоны

Кликните на название устройства, чтобы посмотреть детальную информацию
Смартфоны с Kirin 950AnTuTu v8
1. Huawei Honor 8-

Технические характеристики

Подробные характеристики чипа Кирин 950 c графикой Mali-T880 MP4

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.4 ГГц – Cortex-A72
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8
Частота 2400 МГц
Набор инструкций ARMv8-A
Техпроцесс 16 нм
Количество транзисторов 2 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-T880 MP4
Архитектура Midgard
Частота GPU 900 МГц
Ядер 4
FLOPS 122 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0
Версия OpenCL 1.2
Версия DirectX 11.2

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4
Шина 2x 32 Бит
Пропускная способность До 25.6 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5
Bluetooth 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2015 года
Класс Флагман

Сравнения с конкурентами

Комментарии

РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях