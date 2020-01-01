HiSilicon Kirin 950
HiSilicon Kirin 950 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 5 ноября 2015 года и изготовляется по 16-нанометровому техпроцессу. Он имеет 4 ядра Cortex-A72 на 2400 МГц и 4 ядра Cortex-A53 на 1800 МГц.
Производительность CPU
31
Производительность в играх
н/д
Энергоэффективность
39
Итоговая оценка
37
Тесты в бенчмарках
AnTuTu Benchmark 7
119475
Geekbench 5 (одноядерный)
339
Geekbench 5 (многоядерный)
1287
Смартфоны
|Смартфоны с Kirin 950
|AnTuTu v8
|1. Huawei Honor 8
|-
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.4 ГГц – Cortex-A72
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|Частота
|2400 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|16 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-T880 MP4
|Архитектура
|Midgard
|Частота GPU
|900 МГц
|Ядер
|4
|FLOPS
|122 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|Версия OpenCL
|1.2
|Версия DirectX
|11.2
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|Шина
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 25.6 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.0
|Макс. разрешение дисплея
|2560 x 1600
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 21МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 6
|Поддержка 5G
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 50 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|Bluetooth
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2015 года
|Класс
|Флагман
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