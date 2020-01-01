Hisillicon Kirin 985
Hisillicon Kirin 985 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 15 апреля 2020 года и изготовляется по 7-нанометровому техпроцессу. Он имеет 1 ядро Cortex-A76 на 2580 МГц, 3 ядра Cortex-A76 на 2400 МГц и 4 ядра Cortex-A55 на 1840 МГц.
Производительность CPU
66
Производительность в играх
60
Энергоэффективность
75
Итоговая оценка
67
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4 (одноядерный)
3378
Geekbench 4 (многоядерный)
10670
AnTuTu Benchmark 8
392336
Смартфоны
|Смартфоны с Kirin 985
|AnTuTu v8
|1. Huawei Honor 30
|394394
|2. Huawei Nova 7 Pro
|388898
|3. Huawei Nova 7
|388534
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.58 ГГц – Cortex-A76
3x 2.4 ГГц – Cortex-A76
4x 1.84 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|Частота
|2580 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|7 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G77 MP8
|Архитектура
|Valhall
|Ядер
|8
|FLOPS
|652 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|Версия DirectX
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 34.1 Гбит/сек
|Объем
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|3120 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 20МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Balong 5000
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 22
|Поддержка 5G
|Да
|Скорость скачивания
|До 1277 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 177 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|Bluetooth
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Апрель 2020 года
|Класс
|Флагман