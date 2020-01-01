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Hisillicon Kirin 985

Hisillicon Kirin 985

Hisillicon Kirin 985 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 15 апреля 2020 года и изготовляется по 7-нанометровому техпроцессу. Он имеет 1 ядро Cortex-A76 на 2580 МГц, 3 ядра Cortex-A76 на 2400 МГц и 4 ядра Cortex-A55 на 1840 МГц.

Производительность CPU
66
Производительность в играх
60
Энергоэффективность
75
Итоговая оценка
67

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 4 (одноядерный)
3378
Geekbench 4 (многоядерный)
10670
AnTuTu Benchmark 8
392336

Смартфоны

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Смартфоны с Kirin 985AnTuTu v8
1. Huawei Honor 30394394
2. Huawei Nova 7 Pro388898
3. Huawei Nova 7388534

Технические характеристики

Подробные характеристики чипа Kirin 985 c графикой Mali-G77 MP8

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.58 ГГц – Cortex-A76
3x 2.4 ГГц – Cortex-A76
4x 1.84 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8
Частота 2580 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A
Техпроцесс 7 нм

Графический ускоритель

GPU Mali-G77 MP8
Архитектура Valhall
Ядер 8
FLOPS 652 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1
Версия OpenCL 2.0
Версия DirectX 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит
Пропускная способность До 34.1 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да
Тип накопителя UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 3120 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Balong 5000
Поддержка 4G LTE Cat. 22
Поддержка 5G Да
Скорость скачивания До 1277 Мбит/с
Скорость загрузки До 177 Мбит/с
Wi-Fi 5
Bluetooth 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Апрель 2020 года
Класс Флагман

Сравнения с конкурентами

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