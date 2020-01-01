Hisillicon Kirin 985 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 15 апреля 2020 года и изготовляется по 7-нанометровому техпроцессу. Он имеет 1 ядро Cortex-A76 на 2580 МГц, 3 ядра Cortex-A76 на 2400 МГц и 4 ядра Cortex-A55 на 1840 МГц.