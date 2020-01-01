MediaTek Dimensity 1000L - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 26 ноября 2019 года и изготовляется по 7-нанометровому техпроцессу. Он имеет 4 ядра Cortex-A77 на 2200 МГц и 4 ядра Cortex-A55 на 2000 МГц.