MediaTek Dimensity 1000L
MediaTek Dimensity 1000L - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 26 ноября 2019 года и изготовляется по 7-нанометровому техпроцессу. Он имеет 4 ядра Cortex-A77 на 2200 МГц и 4 ядра Cortex-A55 на 2000 МГц.
Производительность CPU
60
Производительность в играх
47
Энергоэффективность
71
Итоговая оценка
59
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4 (одноядерный)
3194
Geekbench 4 (многоядерный)
10084
AnTuTu Benchmark 8
339319
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.2 ГГц – Cortex-A77
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|Частота
|2600 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|7 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G77 MC9
|Архитектура
|Valhall
|Частота GPU
|850 МГц
|Ядер
|9
|Версия Vulcan
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|Версия DirectX
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|Объем
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|Макс. разрешение дисплея
|3200 x 1800
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 80МП, 2x 32МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Mediatek M70
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Да
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 210 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|Bluetooth
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2019 года
|Класс
|Средний класс
|Номер модели
|MT6885Z
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Dimensity 1000L