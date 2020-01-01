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MediaTek Dimensity 1000L

MediaTek Dimensity 1000L

MediaTek Dimensity 1000L - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 26 ноября 2019 года и изготовляется по 7-нанометровому техпроцессу. Он имеет 4 ядра Cortex-A77 на 2200 МГц и 4 ядра Cortex-A55 на 2000 МГц.

Производительность CPU
60
Производительность в играх
47
Энергоэффективность
71
Итоговая оценка
59

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 4 (одноядерный)
3194
Geekbench 4 (многоядерный)
10084
AnTuTu Benchmark 8
339319

Технические характеристики

Подробные характеристики чипа Dimensity 1000L c графикой Mali-G77 MC9

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.2 ГГц – Cortex-A77
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8
Частота 2600 МГц
Набор инструкций ARMv8-A
Техпроцесс 7 нм

Графический ускоритель

GPU Mali-G77 MC9
Архитектура Valhall
Частота GPU 850 МГц
Ядер 9
Версия Vulcan 1.1
Версия OpenCL 2.0
Версия DirectX 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит
Объем До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да
Тип накопителя UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 3200 x 1800
Макс. разрешение фотокамеры 1x 80МП, 2x 32МП
Запись видео 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Mediatek M70
Поддержка 4G LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 210 Мбит/с
Wi-Fi 6
Bluetooth 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2019 года
Класс Средний класс
Номер модели MT6885Z
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 1000L

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