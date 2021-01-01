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MediaTek Helio A25

MediaTek Helio A25

MediaTek Helio A25 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 17 июня 2018 года и изготовляется по 12-нанометровому техпроцессу. Он имеет 4 ядра Cortex-A53 на 1800 МГц и 4 ядра Cortex-A53 на 1500 МГц.

Производительность CPU
16
Производительность в играх
6
Энергоэффективность
56
Итоговая оценка
22

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
MediaTek Helio A25
94632
CPU 40306
GPU 9521
Memory 16528
UX 29187
Total score 94632

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
137
Multi-Core Score
845

Технические характеристики

Подробные характеристики чипа Helio A25 c графикой PowerVR GE8320

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
4x 1.5 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8
Частота 1800 МГц
Набор инструкций ARMv8-A
Техпроцесс 12 нм
TDP 5 Вт

Графический ускоритель

GPU PowerVR GE8320
Архитектура Rogue
Частота GPU 600 МГц
Вычислительных блоков 2
Шейдерных блоков 64
FLOPS 41.6 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1
Версия OpenCL 1.2
Версия DirectX 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1600 МГц
Шина 2x 16 Бит
Объем До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор NeuroPilot
Тип накопителя eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1600 x 720
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 4
Поддержка 5G Нет
Скорость скачивания До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5
Bluetooth 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Июнь 2018 года
Класс Бюджетный
Номер модели MT6762V
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio A25

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