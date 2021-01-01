MediaTek Helio A25
MediaTek Helio A25 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 17 июня 2018 года и изготовляется по 12-нанометровому техпроцессу. Он имеет 4 ядра Cortex-A53 на 1800 МГц и 4 ядра Cortex-A53 на 1500 МГц.
Производительность CPU
16
Производительность в играх
6
Энергоэффективность
56
Итоговая оценка
22
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu 8
MediaTek Helio A25
94632
|CPU
|40306
|GPU
|9521
|Memory
|16528
|UX
|29187
|Total score
|94632
GeekBench 5
Single-Core Score
137
Multi-Core Score
845
Технические характеристикиПодробные характеристики чипа Helio A25 c графикой PowerVR GE8320
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
4x 1.5 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|Частота
|1800 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|12 нм
|TDP
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|PowerVR GE8320
|Архитектура
|Rogue
|Частота GPU
|600 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|Шейдерных блоков
|64
|FLOPS
|41.6 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|Версия OpenCL
|1.2
|Версия DirectX
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1600 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|Объем
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|NeuroPilot
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|1600 x 720
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 16МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 4
|Поддержка 5G
|Нет
|Скорость скачивания
|До 150 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 50 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|Bluetooth
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Июнь 2018 года
|Класс
|Бюджетный
|Номер модели
|MT6762V
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio A25