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MediaTek MT6580

MediaTek MT6580

MediaTek MT6580 - четырехъядерный чипсет, который был анонсирован 1 января 2016 года и изготовляется по 28-нанометровому техпроцессу. Он имеет 4 ядра Cortex-A7 на 1300 МГц.

Производительность CPU
9
Производительность в играх
н/д
Энергоэффективность
28
Итоговая оценка
15

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 4 (одноядерный)
423
Geekbench 4 (многоядерный)
1191
AnTuTu Benchmark 7
35239

Технические характеристики

Подробные характеристики чипа Медиатек MT6580 c графикой Mali-400 MP1

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.3 ГГц – Cortex-A7
Количество ядер 4
Частота 1300 МГц
Кэш L1 32 КБ
Кэш L2 512 МБ
Техпроцесс 28 нм
Количество транзисторов 1 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-400 MP1
Архитектура Utgard
Частота GPU 500 МГц
Ядер 1
FLOPS 6 Гфлопс
Версия OpenCL 1.2
Версия DirectX 10

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 533 МГц
Шина 1x 32 Бит
Пропускная способность До 4.3 Гбит/сек
Объем До 2 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет
Тип накопителя eMMC 5.0
Макс. разрешение дисплея 1440 x 720
Макс. разрешение фотокамеры 1x 13МП
Запись видео 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264
Аудио MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 5
Поддержка 5G Нет
Скорость скачивания До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 50 Мбит/с
Wi-Fi 4
Bluetooth 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Январь 2016 года
Класс Бюджетный
Номер модели MT6580
Официальный сайт Сайт MediaTek MT6580

Сравнения с конкурентами

Комментарии

Yurii 01 сентября 2020 20:04
Good. Interesting. for my work
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