MediaTek MT6580
MediaTek MT6580 - четырехъядерный чипсет, который был анонсирован 1 января 2016 года и изготовляется по 28-нанометровому техпроцессу. Он имеет 4 ядра Cortex-A7 на 1300 МГц.
Производительность CPU
9
Производительность в играх
н/д
Энергоэффективность
28
Итоговая оценка
15
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4 (одноядерный)
423
Geekbench 4 (многоядерный)
1191
AnTuTu Benchmark 7
35239
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 1.3 ГГц – Cortex-A7
|Количество ядер
|4
|Частота
|1300 МГц
|Кэш L1
|32 КБ
|Кэш L2
|512 МБ
|Техпроцесс
|28 нм
|Количество транзисторов
|1 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-400 MP1
|Архитектура
|Utgard
|Частота GPU
|500 МГц
|Ядер
|1
|FLOPS
|6 Гфлопс
|Версия OpenCL
|1.2
|Версия DirectX
|10
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|533 МГц
|Шина
|1x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 4.3 Гбит/сек
|Объем
|До 2 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.0
|Макс. разрешение дисплея
|1440 x 720
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 13МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264
|Аудио
|MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 5
|Поддержка 5G
|Нет
|Скорость скачивания
|До 150 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 50 Мбит/с
|Wi-Fi
|4
|Bluetooth
|4.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2016 года
|Класс
|Бюджетный
|Номер модели
|MT6580
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek MT6580