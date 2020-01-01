Qualcomm Snapdragon 429
Qualcomm Snapdragon 429 - четырехъядерный чипсет, который был анонсирован 26 июня 2018 года и изготовляется по 12-нанометровому техпроцессу. Он имеет 4 ядра Cortex-A53 на 1950 МГц.
Производительность CPU
18
Производительность в играх
н/д
Энергоэффективность
61
Итоговая оценка
34
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4 (одноядерный)
853
Geekbench 4 (многоядерный)
2401
AnTuTu Benchmark 7
59877
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 1.95 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|4
|Частота
|1950 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|12 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 504
|Архитектура
|Adreno 500
|Частота GPU
|450 МГц
|Версия Vulcan
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|Версия DirectX
|11.1
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Шина
|1x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 6.4 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 536
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|1600 x 900
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 16МП, 2x 8МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, AV1, VP8
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X6
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 5
|Поддержка 5G
|Нет
|Скорость скачивания
|До 150 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 75 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|Bluetooth
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Июнь 2018 года
|Класс
|Бюджетный
|Номер модели
|SDM429
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 429