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Qualcomm Snapdragon 429

Qualcomm Snapdragon 429

Qualcomm Snapdragon 429 - четырехъядерный чипсет, который был анонсирован 26 июня 2018 года и изготовляется по 12-нанометровому техпроцессу. Он имеет 4 ядра Cortex-A53 на 1950 МГц.

Производительность CPU
18
Производительность в играх
н/д
Энергоэффективность
61
Итоговая оценка
34

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 4 (одноядерный)
853
Geekbench 4 (многоядерный)
2401
AnTuTu Benchmark 7
59877

Технические характеристики

Подробные характеристики чипа Снапдрагон 429 c графикой Adreno 504

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.95 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 4
Частота 1950 МГц
Набор инструкций ARMv8-A
Техпроцесс 12 нм

Графический ускоритель

GPU Adreno 504
Архитектура Adreno 500
Частота GPU 450 МГц
Версия Vulcan 1.0
Версия OpenCL 2.0
Версия DirectX 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Шина 1x 32 Бит
Пропускная способность До 6.4 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 536
Тип накопителя eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1600 x 900
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 8МП
Запись видео 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP8
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X6
Поддержка 4G LTE Cat. 5
Поддержка 5G Нет
Скорость скачивания До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 75 Мбит/с
Wi-Fi 5
Bluetooth 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Июнь 2018 года
Класс Бюджетный
Номер модели SDM429
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 429

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