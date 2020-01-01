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Qualcomm Snapdragon 430

Qualcomm Snapdragon 430

Qualcomm Snapdragon 430 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 15 сентября 2015 года и изготовляется по 28-нанометровому техпроцессу. Он имеет 8 ядер Cortex-A53 на 1400 МГц.

Производительность CPU
18
Производительность в играх
н/д
Энергоэффективность
38
Итоговая оценка
28

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu Benchmark 7
55287
Geekbench 5 (одноядерный)
176
Geekbench 5 (многоядерный)
999

Смартфоны

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Смартфоны с Snapdragon 430AnTuTu v8
1. Motorola Moto G5S-
2. Nokia 6-
3. Xiaomi Redmi 3S-

Технические характеристики

Подробные характеристики чипа Снапдрагон 430 c графикой Adreno 505

Центральный процессор

Архитектура 8x 1.4 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8
Частота 1400 МГц
Набор инструкций ARMv8-A
Техпроцесс 28 нм
Количество транзисторов 1 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 505
Архитектура Adreno 500
Частота GPU 500 МГц
Количество ALU 96
FLOPS 48 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0
Версия OpenCL 2.0
Версия DirectX 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 800 МГц
Шина 1x 32 Бит
Объем До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 536
Тип накопителя eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП
Запись видео 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X6
Поддержка 4G LTE Cat. 5
Поддержка 5G Нет
Скорость скачивания До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 75 Мбит/с
Wi-Fi 5
Bluetooth 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2015 года
Класс Бюджетный
Номер модели MSM8937
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 430

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