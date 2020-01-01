Qualcomm Snapdragon 430
Qualcomm Snapdragon 430 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 15 сентября 2015 года и изготовляется по 28-нанометровому техпроцессу. Он имеет 8 ядер Cortex-A53 на 1400 МГц.
Производительность CPU
18
Производительность в играх
н/д
Энергоэффективность
38
Итоговая оценка
28
Тесты в бенчмарках
AnTuTu Benchmark 7
55287
Geekbench 5 (одноядерный)
176
Geekbench 5 (многоядерный)
999
Смартфоны
|Смартфоны с Snapdragon 430
|AnTuTu v8
|1. Motorola Moto G5S
|-
|2. Nokia 6
|-
|3. Xiaomi Redmi 3S
|-
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|8x 1.4 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|Частота
|1400 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|28 нм
|Количество транзисторов
|1 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 505
|Архитектура
|Adreno 500
|Частота GPU
|500 МГц
|Количество ALU
|96
|FLOPS
|48 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|Версия DirectX
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|800 МГц
|Шина
|1x 32 Бит
|Объем
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 536
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1200
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 21МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X6
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 5
|Поддержка 5G
|Нет
|Скорость скачивания
|До 150 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 75 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|Bluetooth
|4.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2015 года
|Класс
|Бюджетный
|Номер модели
|MSM8937
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 430
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