Qualcomm Snapdragon 625
Qualcomm Snapdragon 625 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 11 февраля 2016 года и изготовляется по 14-нанометровому техпроцессу. Он имеет 8 ядер Cortex-A53 на 2000 МГц.
Производительность CPU
22
Производительность в играх
н/д
Энергоэффективность
49
Итоговая оценка
33
Тесты в бенчмарках
AnTuTu Benchmark 7
87799
Geekbench 5 (одноядерный)
171
Geekbench 5 (многоядерный)
1032
Смартфоны
|Смартфоны с Snapdragon 625
|AnTuTu v8
|1. Xiaomi Mi A1
|103634
|2. Xiaomi Mi Max 2
|98139
|3. Motorola Moto G5s Plus
|-
|4. Xiaomi Mi A2 Lite
|-
|5. Xiaomi Redmi S2
|-
|6. Meizu M6 Note
|-
|7. Xiaomi Mi 5X
|-
|8. Xiaomi Redmi Note 4X
|-
|9. Huawei Nova
|-
|10. Xiaomi Redmi 4 Pro
|-
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|8x 2 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|Частота
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|14 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 506
|Архитектура
|Adreno 500
|Частота GPU
|650 МГц
|Количество ALU
|96
|FLOPS
|124 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|Версия DirectX
|11.1
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Шина
|1x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 7.46 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 546
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1200
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X9
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|Bluetooth
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2016 года
|Класс
|Средний класс
|Номер модели
|MSM8953
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 625
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