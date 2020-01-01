Главная > Процессоры для смартфонов > Snapdragon 625: характеристики и тесты

Qualcomm Snapdragon 625

Qualcomm Snapdragon 625

Qualcomm Snapdragon 625 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 11 февраля 2016 года и изготовляется по 14-нанометровому техпроцессу. Он имеет 8 ядер Cortex-A53 на 2000 МГц.

Производительность CPU
22
Производительность в играх
н/д
Энергоэффективность
49
Итоговая оценка
33

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu Benchmark 7
87799
Geekbench 5 (одноядерный)
171
Geekbench 5 (многоядерный)
1032

Смартфоны

Кликните на название устройства, чтобы посмотреть детальную информацию
Смартфоны с Snapdragon 625AnTuTu v8
1. Xiaomi Mi A1103634
2. Xiaomi Mi Max 298139
3. Motorola Moto G5s Plus-
4. Xiaomi Mi A2 Lite-
5. Xiaomi Redmi S2-
6. Meizu M6 Note-
7. Xiaomi Mi 5X-
8. Xiaomi Redmi Note 4X-
9. Huawei Nova-
10. Xiaomi Redmi 4 Pro-

Технические характеристики

Подробные характеристики чипа Снапдрагон 625 c графикой Adreno 506

Центральный процессор

Архитектура 8x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8
Частота 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A
Техпроцесс 14 нм
Количество транзисторов 2 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 506
Архитектура Adreno 500
Частота GPU 650 МГц
Количество ALU 96
FLOPS 124 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0
Версия OpenCL 2.0
Версия DirectX 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Шина 1x 32 Бит
Пропускная способность До 7.46 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 546
Тип накопителя eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП
Запись видео 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X9
Поддержка 4G LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5
Bluetooth 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Февраль 2016 года
Класс Средний класс
Номер модели MSM8953
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 625

Сравнения с конкурентами

Комментарии

РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях