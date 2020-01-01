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Qualcomm Snapdragon 630

Qualcomm Snapdragon 630

Qualcomm Snapdragon 630 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 9 мая 2017 года и изготовляется по 14-нанометровому техпроцессу. Он имеет 4 ядра Cortex-A53 на 2200 МГц и 4 ядра Cortex-A53 на 1800 МГц.

Производительность CPU
22
Производительность в играх
н/д
Энергоэффективность
54
Итоговая оценка
34

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu Benchmark 7
90219
Geekbench 5 (одноядерный)
176
Geekbench 5 (многоядерный)
987

Смартфоны

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Смартфоны с Snapdragon 630AnTuTu v8
1. Sony Xperia 10117134
2. Nokia 6.1-
3. Sony Xperia XA2 Plus-

Технические характеристики

Подробные характеристики чипа Снапдрагон 630 c графикой Adreno 508

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8
Частота 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8-A
Кэш L2 1 МБ
Техпроцесс 14 нм
Количество транзисторов 2 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 508
Архитектура Adreno 500
Частота GPU 850 МГц
Количество ALU 96
FLOPS 163 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0
Версия OpenCL 2.0
Версия DirectX 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4
Частота памяти 1333 МГц
Шина 2x 32 Бит
Пропускная способность До 10.66 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 642
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2048 x 1536
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 13МП
Запись видео 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12
Поддержка 4G LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5
Bluetooth 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Май 2017 года
Класс Средний класс
Номер модели SDM630
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 630

Сравнения с конкурентами

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