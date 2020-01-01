Qualcomm Snapdragon 630
Qualcomm Snapdragon 630 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 9 мая 2017 года и изготовляется по 14-нанометровому техпроцессу. Он имеет 4 ядра Cortex-A53 на 2200 МГц и 4 ядра Cortex-A53 на 1800 МГц.
Производительность CPU
22
Производительность в играх
н/д
Энергоэффективность
54
Итоговая оценка
34
Тесты в бенчмарках
AnTuTu Benchmark 7
90219
Geekbench 5 (одноядерный)
176
Geekbench 5 (многоядерный)
987
Смартфоны
|Смартфоны с Snapdragon 630
|AnTuTu v8
|1. Sony Xperia 10
|117134
|2. Nokia 6.1
|-
|3. Sony Xperia XA2 Plus
|-
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|Частота
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|Кэш L2
|1 МБ
|Техпроцесс
|14 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 508
|Архитектура
|Adreno 500
|Частота GPU
|850 МГц
|Количество ALU
|96
|FLOPS
|163 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|Версия DirectX
|11.1
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|Частота памяти
|1333 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 10.66 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 642
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2048 x 1536
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 13МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X12
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|Bluetooth
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2017 года
|Класс
|Средний класс
|Номер модели
|SDM630
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 630
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