Qualcomm Snapdragon 650
Qualcomm Snapdragon 650 - шестиядерный чипсет, который был анонсирован 18 февраля 2015 года и изготовляется по 28-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Cortex-A72 на 1800 МГц и 4 ядра Cortex-A53 на 1400 МГц.
Производительность CPU
22
Производительность в играх
н/д
Энергоэффективность
36
Итоговая оценка
29
Тесты в бенчмарках
AnTuTu Benchmark 7
88859
Geekbench 5 (одноядерный)
273
Geekbench 5 (многоядерный)
821
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 1.8 ГГц – Cortex-A72
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|6
|Частота
|1800 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|Кэш L1
|16 КБ
|Кэш L2
|256 КБ
|Техпроцесс
|28 нм
|Количество транзисторов
|1 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 510
|Архитектура
|Adreno 500
|Частота GPU
|600 МГц
|Количество ALU
|128
|FLOPS
|153 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|Версия DirectX
|11.1
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon V56
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2560 x 1600
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 21МП, 2x 13МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, VP8
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X8
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|Bluetooth
|4.1
|Навигация
|GPS, GLONASS
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2015 года
|Класс
|Средний класс
|Номер модели
|MSM8956
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 650