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Qualcomm Snapdragon 650

Qualcomm Snapdragon 650

Qualcomm Snapdragon 650 - шестиядерный чипсет, который был анонсирован 18 февраля 2015 года и изготовляется по 28-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Cortex-A72 на 1800 МГц и 4 ядра Cortex-A53 на 1400 МГц.

Производительность CPU
22
Производительность в играх
н/д
Энергоэффективность
36
Итоговая оценка
29

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu Benchmark 7
88859
Geekbench 5 (одноядерный)
273
Geekbench 5 (многоядерный)
821

Технические характеристики

Подробные характеристики чипа Снапдрагон 650 c графикой Adreno 510

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.8 ГГц – Cortex-A72
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 6
Частота 1800 МГц
Набор инструкций ARMv8-A
Кэш L1 16 КБ
Кэш L2 256 КБ
Техпроцесс 28 нм
Количество транзисторов 1 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 510
Архитектура Adreno 500
Частота GPU 600 МГц
Количество ALU 128
FLOPS 153 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0
Версия OpenCL 2.0
Версия DirectX 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Шина 2x 32 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon V56
Тип накопителя eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, VP8
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X8
Поддержка 4G LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5
Bluetooth 4.1
Навигация GPS, GLONASS

Общая информация

Дата анонса Февраль 2015 года
Класс Средний класс
Номер модели MSM8956
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 650

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