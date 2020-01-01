Qualcomm Snapdragon 652 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 18 февраля 2015 года и изготовляется по 28-нанометровому техпроцессу. Он имеет 4 ядра Cortex-A72 на 1800 МГц и 4 ядра Cortex-A53 на 1400 МГц.