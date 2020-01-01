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Qualcomm Snapdragon 765

Qualcomm Snapdragon 765

Qualcomm Snapdragon 765 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 4 декабря 2019 года и изготовляется по 7-нанометровому техпроцессу. Он имеет 1 ядро Kryo 475 Prime (Cortex-A76) на 2300 МГц, 1 ядро Kryo 475 Gold (Cortex-A76) на 2200 МГц и 6 ядер Kryo 475 Silver (Cortex-A55) на 1800 МГц.

Производительность CPU
46
Производительность в играх
42
Энергоэффективность
82
Итоговая оценка
53

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
482
Geekbench 5 (многоядерный)
1820
AnTuTu Benchmark 8
288056

Технические характеристики

Подробные характеристики чипа Снапдрагон 765 c графикой Adreno 620

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.3 ГГц – Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
1x 2.2 ГГц – Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8
Частота 2300 МГц
Техпроцесс 7 нм

Графический ускоритель

GPU Adreno 620
Архитектура Adreno 600
Частота GPU 625 МГц
Количество ALU 192
FLOPS 600 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1
Версия OpenCL 2.0
Версия DirectX 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит
Пропускная способность До 17 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 696
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 3200 x 1800
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП
Запись видео 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X52
Поддержка 4G LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 210 Мбит/с
Wi-Fi 6
Bluetooth 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2019 года
Класс Средний класс
Номер модели SM7250-AA
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 765

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