Qualcomm Snapdragon 765 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 4 декабря 2019 года и изготовляется по 7-нанометровому техпроцессу. Он имеет 1 ядро Kryo 475 Prime (Cortex-A76) на 2300 МГц, 1 ядро Kryo 475 Gold (Cortex-A76) на 2200 МГц и 6 ядер Kryo 475 Silver (Cortex-A55) на 1800 МГц.