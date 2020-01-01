Qualcomm Snapdragon 765
Qualcomm Snapdragon 765 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 4 декабря 2019 года и изготовляется по 7-нанометровому техпроцессу. Он имеет 1 ядро Kryo 475 Prime (Cortex-A76) на 2300 МГц, 1 ядро Kryo 475 Gold (Cortex-A76) на 2200 МГц и 6 ядер Kryo 475 Silver (Cortex-A55) на 1800 МГц.
Производительность CPU
46
Производительность в играх
42
Энергоэффективность
82
Итоговая оценка
53
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
482
Geekbench 5 (многоядерный)
1820
AnTuTu Benchmark 8
288056
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.3 ГГц – Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
1x 2.2 ГГц – Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
|Количество ядер
|8
|Частота
|2300 МГц
|Техпроцесс
|7 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 620
|Архитектура
|Adreno 600
|Частота GPU
|625 МГц
|Количество ALU
|192
|FLOPS
|600 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|Версия DirectX
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 17 Гбит/сек
|Объем
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 696
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 3.0
|Макс. разрешение дисплея
|3200 x 1800
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 192МП, 2x 22МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X52
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Да
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 210 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|Bluetooth
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2019 года
|Класс
|Средний класс
|Номер модели
|SM7250-AA
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 765
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