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Qualcomm Snapdragon 820

Qualcomm Snapdragon 820

Qualcomm Snapdragon 820 - четырехъядерный чипсет, который был анонсирован 10 ноября 2015 года и изготовляется по 14-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Kryo на 2150 МГц и 2 ядра Kryo на 1593 МГц.

Производительность CPU
29
Производительность в играх
н/д
Энергоэффективность
48
Итоговая оценка
39

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu Benchmark 7
152625
Geekbench 5 (одноядерный)
324
Geekbench 5 (многоядерный)
809

Смартфоны

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Смартфоны с Snapdragon 820AnTuTu v8
1. LG V20-
2. Xiaomi Mi 5-

Технические характеристики

Подробные характеристики чипа Снапдрагон 820 c графикой Adreno 530

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.15 ГГц – Kryo
2x 1.593 ГГц – Kryo
Количество ядер 4
Частота 2150 МГц
Набор инструкций ARMv8-A
Техпроцесс 14 нм
Количество транзисторов 2 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 530
Архитектура Adreno 500
Частота GPU 624 МГц
Количество ALU 256
FLOPS 498 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1
Версия OpenCL 2.0
Версия DirectX 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит
Пропускная способность До 29.8 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 680
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 28МП
Запись видео 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12
Поддержка 4G LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5
Bluetooth 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2015 года
Класс Флагман
Номер модели MSM8996
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 820

Сравнения с конкурентами

Комментарии

noname 23 мая 2020 13:02
топовый сайт! молодцы!
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