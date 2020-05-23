Qualcomm Snapdragon 820
Qualcomm Snapdragon 820 - четырехъядерный чипсет, который был анонсирован 10 ноября 2015 года и изготовляется по 14-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Kryo на 2150 МГц и 2 ядра Kryo на 1593 МГц.
Производительность CPU
29
Производительность в играх
н/д
Энергоэффективность
48
Итоговая оценка
39
Тесты в бенчмарках
AnTuTu Benchmark 7
152625
Geekbench 5 (одноядерный)
324
Geekbench 5 (многоядерный)
809
Смартфоны
|Смартфоны с Snapdragon 820
|AnTuTu v8
|1. LG V20
|-
|2. Xiaomi Mi 5
|-
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.15 ГГц – Kryo
2x 1.593 ГГц – Kryo
|Количество ядер
|4
|Частота
|2150 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|14 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 530
|Архитектура
|Adreno 500
|Частота GPU
|624 МГц
|Количество ALU
|256
|FLOPS
|498 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|Версия DirectX
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|Частота памяти
|1866 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 29.8 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 680
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 28МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X12
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|Bluetooth
|4.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2015 года
|Класс
|Флагман
|Номер модели
|MSM8996
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 820
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