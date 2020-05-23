Qualcomm Snapdragon 820 - четырехъядерный чипсет, который был анонсирован 10 ноября 2015 года и изготовляется по 14-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Kryo на 2150 МГц и 2 ядра Kryo на 1593 МГц.