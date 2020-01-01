Qualcomm Snapdragon 821 - четырехъядерный чипсет, который был анонсирован 16 июля 2016 года и изготовляется по 14-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Kryo на 2342 МГц и 2 ядра Kryo на 1600 МГц.