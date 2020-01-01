Главная > Процессоры для смартфонов > Snapdragon 821: характеристики и тесты

Qualcomm Snapdragon 821

Qualcomm Snapdragon 821

Qualcomm Snapdragon 821 - четырехъядерный чипсет, который был анонсирован 16 июля 2016 года и изготовляется по 14-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Kryo на 2342 МГц и 2 ядра Kryo на 1600 МГц.

Производительность CPU
30
Производительность в играх
27
Энергоэффективность
51
Итоговая оценка
36

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
343
Geekbench 5 (многоядерный)
758
AnTuTu Benchmark 8
175868

Смартфоны

Кликните на название устройства, чтобы посмотреть детальную информацию
Смартфоны с Snapdragon 821AnTuTu v8
1. OnePlus 3T232680
2. LG G6136734
3. Xiaomi Mi Mix-

Технические характеристики

Подробные характеристики чипа Снапдрагон 821 c графикой Adreno 530

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.342 ГГц – Kryo
2x 1.6 ГГц – Kryo
Количество ядер 4
Частота 2342 МГц
Набор инструкций ARMv8-A
Кэш L1 64 КБ
Кэш L2 3 МБ
Техпроцесс 14 нм
Количество транзисторов 2 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 530
Архитектура Adreno 500
Частота GPU 653 МГц
Количество ALU 256
FLOPS 519 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0
Версия OpenCL 2.0
Версия DirectX 11.2

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит
Пропускная способность До 29.8 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 680
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 28МП, 2x 13МП
Запись видео 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио 192 кГц/24 бит

Связь и сети

Модем X12
Поддержка 4G LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5
Bluetooth 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Июль 2016 года
Класс Флагман
Номер модели MSM8996 Pro
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 821

Сравнения с конкурентами

Комментарии

РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях