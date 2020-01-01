Qualcomm Snapdragon 821
Qualcomm Snapdragon 821 - четырехъядерный чипсет, который был анонсирован 16 июля 2016 года и изготовляется по 14-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Kryo на 2342 МГц и 2 ядра Kryo на 1600 МГц.
Производительность CPU
30
Производительность в играх
27
Энергоэффективность
51
Итоговая оценка
36
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
343
Geekbench 5 (многоядерный)
758
AnTuTu Benchmark 8
175868
Смартфоны
|Смартфоны с Snapdragon 821
|AnTuTu v8
|1. OnePlus 3T
|232680
|2. LG G6
|136734
|3. Xiaomi Mi Mix
|-
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.342 ГГц – Kryo
2x 1.6 ГГц – Kryo
|Количество ядер
|4
|Частота
|2342 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|Кэш L1
|64 КБ
|Кэш L2
|3 МБ
|Техпроцесс
|14 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 530
|Архитектура
|Adreno 500
|Частота GPU
|653 МГц
|Количество ALU
|256
|FLOPS
|519 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|Версия DirectX
|11.2
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|Частота памяти
|1866 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 29.8 Гбит/сек
|Объем
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 680
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.0
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 28МП, 2x 13МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|192 кГц/24 бит
Связь и сети
|Модем
|X12
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|Bluetooth
|4.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Июль 2016 года
|Класс
|Флагман
|Номер модели
|MSM8996 Pro
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 821
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