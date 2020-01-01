Samsung Exynos 1080 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 12 ноября 2020 года и изготовляется по 5-нанометровому техпроцессу. Он имеет 1 ядро Cortex-A78 на 2800 МГц, 3 ядра Cortex-A78 на 2600 МГц и 4 ядра Cortex-A55 на 2000 МГц.