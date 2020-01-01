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Samsung Exynos 1080

Samsung Exynos 1080

Samsung Exynos 1080 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 12 ноября 2020 года и изготовляется по 5-нанометровому техпроцессу. Он имеет 1 ядро Cortex-A78 на 2800 МГц, 3 ядра Cortex-A78 на 2600 МГц и 4 ядра Cortex-A55 на 2000 МГц.

Производительность CPU
98
Производительность в играх
94
Энергоэффективность
93
Итоговая оценка
95

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu Benchmark 8
657361

Технические характеристики

Подробные характеристики чипа Эксинос 1080 c графикой Mali-G78 MP10

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.8 ГГц – Cortex-A78
3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8
Частота 2800 МГц
Техпроцесс 5 нм

Графический ускоритель

GPU Mali-G78 MP10
Архитектура Valhall 2
Ядер 10
Версия Vulcan 1.1
Версия OpenCL 2.0
Версия DirectX 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5
Шина 4x 16 Бит

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Neural Processor
Тип накопителя UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 32МП
Запись видео 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 200 Мбит/с
Wi-Fi 6
Bluetooth 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2020 года
Класс Средний класс
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 1080

Сравнения с конкурентами

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