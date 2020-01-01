Samsung Exynos 1080
Samsung Exynos 1080 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 12 ноября 2020 года и изготовляется по 5-нанометровому техпроцессу. Он имеет 1 ядро Cortex-A78 на 2800 МГц, 3 ядра Cortex-A78 на 2600 МГц и 4 ядра Cortex-A55 на 2000 МГц.
Производительность CPU
98
Производительность в играх
94
Энергоэффективность
93
Итоговая оценка
95
Тесты в бенчмарках
AnTuTu Benchmark 8
657361
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.8 ГГц – Cortex-A78
3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|Частота
|2800 МГц
|Техпроцесс
|5 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G78 MP10
|Архитектура
|Valhall 2
|Ядер
|10
|Версия Vulcan
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|Версия DirectX
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|Шина
|4x 16 Бит
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Neural Processor
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|2960 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП, 2x 32МП
|Запись видео
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 200 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|Bluetooth
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2020 года
|Класс
|Средний класс
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 1080