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Samsung Exynos 7420

Samsung Exynos 7420

Samsung Exynos 7420 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 3 апреля 2015 года и изготовляется по 14-нанометровому техпроцессу. Он имеет 4 ядра Cortex-A57 на 2100 МГц и 4 ядра Cortex-A53 на 1500 МГц.

Производительность CPU
23
Производительность в играх
7
Энергоэффективность
42
Итоговая оценка
24

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
262
Geekbench 5 (многоядерный)
893
AnTuTu Benchmark 8
113713

Смартфоны

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Смартфоны с Exynos 7420AnTuTu v8
1. Samsung Galaxy S6 Edge144034
2. Samsung Galaxy S6 Edge Plus142214
3. Samsung Galaxy S6 Duos90834
4. Samsung Galaxy Note 5-

Технические характеристики

Подробные характеристики чипа Эксинос 7420 c графикой Mali-T760 MP8

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.1 ГГц – Cortex-A57
4x 1.5 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8
Частота 2100 МГц
Набор инструкций ARMv8-A
Кэш L2 512 КБ
Техпроцесс 14 нм
Количество транзисторов 2 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-T760 MP8
Архитектура Midgard
Частота GPU 772 МГц
Ядер 8
FLOPS 302 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0
Версия OpenCL 1.2
Версия DirectX 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4
Шина 2x 32 Бит
Пропускная способность До 24.8 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Shannon 333
Поддержка 4G LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет
Скорость скачивания До 450 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с
Wi-Fi 4
Bluetooth 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Апрель 2015 года
Класс Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7420

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