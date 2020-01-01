Samsung Exynos 7420 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 3 апреля 2015 года и изготовляется по 14-нанометровому техпроцессу. Он имеет 4 ядра Cortex-A57 на 2100 МГц и 4 ядра Cortex-A53 на 1500 МГц.