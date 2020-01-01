Samsung Exynos 7420
Samsung Exynos 7420 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 3 апреля 2015 года и изготовляется по 14-нанометровому техпроцессу. Он имеет 4 ядра Cortex-A57 на 2100 МГц и 4 ядра Cortex-A53 на 1500 МГц.
Производительность CPU
23
Производительность в играх
7
Энергоэффективность
42
Итоговая оценка
24
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
262
Geekbench 5 (многоядерный)
893
AnTuTu Benchmark 8
113713
Смартфоны
|Смартфоны с Exynos 7420
|AnTuTu v8
|1. Samsung Galaxy S6 Edge
|144034
|2. Samsung Galaxy S6 Edge Plus
|142214
|3. Samsung Galaxy S6 Duos
|90834
|4. Samsung Galaxy Note 5
|-
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.1 ГГц – Cortex-A57
4x 1.5 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|Частота
|2100 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|Кэш L2
|512 КБ
|Техпроцесс
|14 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-T760 MP8
|Архитектура
|Midgard
|Частота GPU
|772 МГц
|Ядер
|8
|FLOPS
|302 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|Версия OpenCL
|1.2
|Версия DirectX
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|Шина
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 24.8 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.0
|Макс. разрешение дисплея
|2560 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Shannon 333
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 6
|Поддержка 5G
|Нет
|Скорость скачивания
|До 450 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|4
|Bluetooth
|4.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Апрель 2015 года
|Класс
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 7420