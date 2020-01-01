Samsung Exynos 7872
Samsung Exynos 7872 - шестиядерный чипсет, который был анонсирован 17 января 2018 года и изготовляется по 14-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Cortex-A73 на 2000 МГц и 4 ядра Cortex-A53 на 1400 МГц.
Производительность CPU
24
Производительность в играх
н/д
Энергоэффективность
52
Итоговая оценка
36
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4 (одноядерный)
1229
Geekbench 4 (многоядерный)
3145
AnTuTu Benchmark 7
77703
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|6
|Частота
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|14 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G71 MP1
|Архитектура
|Bifrost
|Частота GPU
|1200 МГц
|Ядер
|1
|Версия Vulcan
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|Версия DirectX
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|800 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|Объем
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1200
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 22МП
|Запись видео
|1K при 120FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 120FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|4
|Bluetooth
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2018 года
|Класс
|Бюджетный
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 7872