Главная > Процессоры для смартфонов > Exynos 7872: характеристики и тесты

Samsung Exynos 7872

Samsung Exynos 7872

Samsung Exynos 7872 - шестиядерный чипсет, который был анонсирован 17 января 2018 года и изготовляется по 14-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Cortex-A73 на 2000 МГц и 4 ядра Cortex-A53 на 1400 МГц.

Производительность CPU
24
Производительность в играх
н/д
Энергоэффективность
52
Итоговая оценка
36

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 4 (одноядерный)
1229
Geekbench 4 (многоядерный)
3145
AnTuTu Benchmark 7
77703

Технические характеристики

Подробные характеристики чипа Эксинос 7872 c графикой Mali-G71 MP1

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 6
Частота 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A
Техпроцесс 14 нм
Количество транзисторов 2 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP1
Архитектура Bifrost
Частота GPU 1200 МГц
Ядер 1
Версия Vulcan 1.0
Версия OpenCL 2.0
Версия DirectX 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 800 МГц
Шина 2x 32 Бит
Объем До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет
Тип накопителя eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 22МП
Запись видео 1K при 120FPS
Воспроизведение видео 1080p при 120FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с
Wi-Fi 4
Bluetooth 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Январь 2018 года
Класс Бюджетный
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7872

Сравнения с конкурентами

Комментарии

РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях