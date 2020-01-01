Samsung Exynos 7872 - шестиядерный чипсет, который был анонсирован 17 января 2018 года и изготовляется по 14-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Cortex-A73 на 2000 МГц и 4 ядра Cortex-A53 на 1400 МГц.