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Samsung Exynos 7880

Samsung Exynos 7880

Samsung Exynos 7880 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 2 января 2017 года и изготовляется по 14-нанометровому техпроцессу. Он имеет 8 ядер Cortex-A53 на 1900 МГц.

Производительность CPU
20
Производительность в играх
н/д
Энергоэффективность
48
Итоговая оценка
32

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu Benchmark 7
72937
Geekbench 5 (одноядерный)
146
Geekbench 5 (многоядерный)
919

Смартфоны

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Смартфоны с Exynos 7880AnTuTu v8
1. Samsung Galaxy A5 (2017)108685
2. Samsung Galaxy A7 (2017)96564

Технические характеристики

Подробные характеристики чипа Эксинос 7880 c графикой Mali-T830 MP3

Центральный процессор

Архитектура 8x 1.9 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8
Частота 1900 МГц
Набор инструкций ARMv8-A
Техпроцесс 14 нм
Количество транзисторов 2 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-T830 MP3
Архитектура Midgard
Частота GPU 950 МГц
Ядер 3
FLOPS 71 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0
Версия OpenCL 1.2
Версия DirectX 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4
Частота памяти 1033 МГц
Шина 2x 32 Бит
Пропускная способность До 16.5 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет
Тип накопителя eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 8МП
Запись видео 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 100 Мбит/с
Wi-Fi 5
Bluetooth 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Январь 2017 года
Класс Бюджетный
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7880

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