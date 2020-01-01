Samsung Exynos 7880
Samsung Exynos 7880 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 2 января 2017 года и изготовляется по 14-нанометровому техпроцессу. Он имеет 8 ядер Cortex-A53 на 1900 МГц.
Производительность CPU
20
Производительность в играх
н/д
Энергоэффективность
48
Итоговая оценка
32
Тесты в бенчмарках
AnTuTu Benchmark 7
72937
Geekbench 5 (одноядерный)
146
Geekbench 5 (многоядерный)
919
Смартфоны
|Смартфоны с Exynos 7880
|AnTuTu v8
|1. Samsung Galaxy A5 (2017)
|108685
|2. Samsung Galaxy A7 (2017)
|96564
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|8x 1.9 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|Частота
|1900 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|14 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-T830 MP3
|Архитектура
|Midgard
|Частота GPU
|950 МГц
|Ядер
|3
|FLOPS
|71 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|Версия OpenCL
|1.2
|Версия DirectX
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|Частота памяти
|1033 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 16.5 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1200
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 16МП, 2x 8МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 100 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|Bluetooth
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2017 года
|Класс
|Бюджетный
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 7880
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