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Samsung Exynos 9609

Samsung Exynos 9609

Samsung Exynos 9609 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 20 мая 2019 года и изготовляется по 10-нанометровому техпроцессу. Он имеет 4 ядра Cortex-A73 на 2200 МГц и 4 ядра Cortex-A53 на 1600 МГц.

Производительность CPU
32
Производительность в играх
18
Энергоэффективность
64
Итоговая оценка
37

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
335
Geekbench 5 (многоядерный)
1260
AnTuTu Benchmark 8
189103

Смартфоны

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Смартфоны с Exynos 9609AnTuTu v8
1. Motorola One Vision195089

Технические характеристики

Подробные характеристики чипа Эксинос 9609 c графикой Mali-G72 MP3

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.6 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8
Частота 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8-A
Техпроцесс 10 нм
Количество транзисторов 3 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G72 MP3
Архитектура Bifrost
Частота GPU 850 МГц
Ядер 3
FLOPS 259 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0
Версия OpenCL 2.0
Версия DirectX 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4
Шина 2x 16 Бит
Объем До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да
Тип накопителя eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5
Bluetooth 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Май 2019 года
Класс Средний класс
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9609

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