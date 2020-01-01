Samsung Exynos 9609
Samsung Exynos 9609 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 20 мая 2019 года и изготовляется по 10-нанометровому техпроцессу. Он имеет 4 ядра Cortex-A73 на 2200 МГц и 4 ядра Cortex-A53 на 1600 МГц.
Производительность CPU
32
Производительность в играх
18
Энергоэффективность
64
Итоговая оценка
37
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
335
Geekbench 5 (многоядерный)
1260
AnTuTu Benchmark 8
189103
Смартфоны
|Смартфоны с Exynos 9609
|AnTuTu v8
|1. Motorola One Vision
|195089
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.6 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|Частота
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|10 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G72 MP3
|Архитектура
|Bifrost
|Частота GPU
|850 МГц
|Ядер
|3
|FLOPS
|259 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|Версия DirectX
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|Шина
|2x 16 Бит
|Объем
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2560 x 1600
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|Bluetooth
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2019 года
|Класс
|Средний класс
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 9609
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