Samsung Exynos 9609 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 20 мая 2019 года и изготовляется по 10-нанометровому техпроцессу. Он имеет 4 ядра Cortex-A73 на 2200 МГц и 4 ядра Cortex-A53 на 1600 МГц.