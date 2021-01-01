Главная > Процессоры для смартфонов > Tiger T618: характеристики и тесты

Unisoc Tiger T618

Unisoc Tiger T618

Unisoc Tiger T618 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 28 августа 2019 года и изготовляется по 12-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Cortex-A75 на 2000 МГц и 6 ядер Cortex-A55 на 1800 МГц.

Производительность CPU
33
Производительность в играх
15
Энергоэффективность
58
Итоговая оценка
35

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
402
Multi-Core Score
1363

Технические характеристики

Подробные характеристики чипа Tiger T618 c графикой ARM Mali-G52 MP2

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8
Частота 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A
Техпроцесс 12 нм
TDP 10 Вт

Графический ускоритель

GPU ARM Mali-G52 MP2
Архитектура Bifrost
Частота GPU 850 МГц
Вычислительных блоков 2
Шейдерных блоков 32
Версия Vulcan 1.0
Версия OpenCL 2.0
Версия DirectX 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит
Объем До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет
Тип накопителя eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5
Bluetooth 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Август 2019 года
Класс Бюджетный

Сравнения с конкурентами

1. Unisoc Tiger T618 и Qualcomm Snapdragon 730
2. Unisoc Tiger T618 и Qualcomm Snapdragon 710
3. Unisoc Tiger T618 и Qualcomm Snapdragon 660
4. Unisoc Tiger T618 и HiSilicon Kirin 810
5. Unisoc Tiger T618 и Qualcomm Snapdragon 665
6. Unisoc Tiger T618 и Qualcomm Snapdragon 730G
7. Unisoc Tiger T618 и MediaTek Helio P70
8. Unisoc Tiger T618 и Mediatek Helio P60
9. Unisoc Tiger T618 и Qualcomm Snapdragon 720G
10. Unisoc Tiger T618 и MediaTek Helio G80
11. Unisoc Tiger T618 и Qualcomm Snapdragon 662
12. Unisoc Tiger T618 и Qualcomm Snapdragon 732G
13. Unisoc Tiger T618 и Tiger T700

Комментарии

РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях