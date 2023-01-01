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AMD Ryzen 7 7840HS против Ryzen 7 6800H

AMD Ryzen 7 7840HS
VS
AMD Ryzen 7 6800H
AMD Ryzen 7 7840HS
AMD Ryzen 7 6800H

Что лучше: AMD Ryzen 7 7840HS на 3.8 ГГц (c Turbo Core до 5.1) или Ryzen 7 6800H на 3.2 ГГц (c Turbo Core до 4.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Ryzen 7 7840HS были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6800H and 7840HS
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7840HS
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Поддерживает до 256 ГБ DDR5-5600
  • Более современный техпроцесс - 4 против 6 нанометров
  • На 16% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1876 и 1623 балла
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.7 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 7840HS
12883
Ryzen 7 6800H +14%
14627
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 7840HS +16%
1874
Ryzen 7 6800H
1617
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 7840HS +37%
13590
Ryzen 7 6800H
9946
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 7840HS и Ryzen 7 6800H

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 4 января 2023 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Zen 4 (Phoenix) Zen 3+ (Rembrandt)
Интегрированная графика Radeon 780M Radeon 680M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 8
Потоков 16 16
Частота 3.8 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.1 ГГц 4.7 ГГц
Общее
Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 38x 32x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов 25 млрд -
Техпроцесс 4 нанометров 6 нанометров
Сокет FP8 FP7
Энергопотребление (TDP) 35-54 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon 780M AMD Radeon 680M
Частота GPU 1500 МГц 2000 МГц
Boost частота GPU 2900 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 768 768
TMUs 48 48
ROPs 32 32
Вычислительные блоки 12 12
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 7680x4320 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Ryzen 7 7840HS
8.12 терафлопс
Ryzen 7 6800H
3.686 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, LPDDR5x-7500 DDR5-4800, LPDDR5-6400
Макс. размер 256 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC - Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 7840HS Сайт AMD Ryzen 7 6800H
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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