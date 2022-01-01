Главная > Сравнения CPU > Core i5 12500 vs Core i5 10500

Intel Core i5 12500 против i5 10500

Intel Core i5 12500
VS
Intel Core i5 10500
Intel Core i5 12500
Intel Core i5 10500

Что лучше: Intel Core i5 12500 на 3.0 ГГц (c Turbo Boost до 4.6) или i5 10500 на 3.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10500 and 12500
Причины выбрать Intel Core i5 12500
  • Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
  • На 35.2 ГБ/c (85%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • На 52% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1749 и 1151 балл
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12500 +67%
1816
Core i5 10500
1088
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12500 +59%
13059
Core i5 10500
8220
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 12500 +35%
3791
Core i5 10500
2802
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12500 +55%
20319
Core i5 10500
13068
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12500 +53%
1766
Core i5 10500
1151
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12500 +52%
8824
Core i5 10500
5820
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12500 и i5 10500

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2022 1 мая 2020
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Comet Lake
Номер модели i5-12500 i5-10500
Сокет LGA-1700 LGA-1200
Интегрированная графика UHD Graphics 770 UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 3.0 ГГц 3.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30x 31x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Intel UHD Graphics 630
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1150 МГц
Шейдерные блоки 256 192
TMUs 16 24
ROPs 8 3
Вычислительные блоки 32 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 4096x2304 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 12500
0.78 терафлопс
Core i5 10500
0.38 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12500 Сайт Intel Core i5 10500
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Core i5 12500 или AMD Ryzen 5 3600
2. Intel Core i5 12500 или i7 11700
3. Intel Core i5 12500 или i5 12400
4. Intel Core i5 12500 или i5 11500
5. Intel Core i5 12500 или AMD Ryzen 5 5500
6. Intel Core i5 10500 или i5 10600K
7. Intel Core i5 10500 или i7 10700
8. Intel Core i5 10500 или i5 10400F
9. Intel Core i5 10500 или i5 11500
10. Intel Core i5 10500 или i5 10600

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i5 10500 или i5 12500?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры