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Intel Core i5 12500

Intel Core i5 12500

Core i5 12500 - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-1700, который имеет 6 ядер и 12 потоков. Его базовая частота – 3000 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4600 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 770, а размер кэша 3-го уровня составляет 18 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i5 12500 в популярных бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1792
Cinebench R23 (многоядерный)
12951
Passmark CPU (одноядерный)
3741
Passmark CPU (многоядерный)
20186
Geekbench 5 (одноядерный)
1733
Geekbench 5 (многоядерный)
8722

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i5 12500

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 4 января 2022
Тип Десктопный
Архитектура набора команд x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S
Номер модели i5-12500
Сокет LGA-1700
Интегрированная графика UHD Graphics 770

Производительность

Количество ядер 6
Количество потоков 12
Частота 3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 30x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт
Критическая температура 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц
Шейдерные блоки 256
TMUs 16
ROPs 8
Вычислительные блоки 32
TGP 15 Вт
iGPU FLOPS
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12500
Версия PCI Express 5.0
Макс. PCI Express линий 20

Конкуренты

1. Ryzen 5 3600 или Core i5 12500
2. Ryzen 5 5600X или Core i5 12500
3. Core i7 11700 или Core i5 12500
4. Core i5 11400 или Core i5 12500
5. Core i5 11500 или Core i5 12500
6. Ryzen 5 5600G или Core i5 12500
7. Core i5 12400 или Core i5 12500
8. Core i5 12400F или Core i5 12500
9. Core i7 12700 или Core i5 12500
10. Ryzen 5 5500 или Core i5 12500

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