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Intel Core i5 1340P против i5 1335U

Intel Core i5 1340P
VS
Intel Core i5 1335U
Intel Core i5 1340P
Intel Core i5 1335U

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i5 1340P на 1.9 ГГц или i5 1335U с 10-ядрами на 1.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i5 1340P были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1335U and 1340P
Причины выбрать Intel Core i5 1340P
  • Имеет на 2 физических ядра больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 1340P +47%
10787
Core i5 1335U
7336
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1340P +30%
9531
Core i5 1335U
7333
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1340P и i5 1335U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2023 3 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Raptor Lake
Номер модели i5-1340P i5-1335U
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (80EU) Iris Xe Graphics (80EU)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 2
Потоков 8 4
Частота 1.9 ГГц 1.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.6 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 8
Потоков 8 8
Частота 1.4 ГГц 0.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.4 ГГц 3.4 ГГц
Общее
Количество ядер 12 10
Количество потоков 16 12
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 19x 13x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет BGA-1744 BGA-1744
Энергопотребление (TDP) 20-28 Вт 12-15 Вт
Макс. TDP (Boost) 64 Вт 55 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1250 МГц
Шейдерные блоки 640 640
TMUs 40 40
ROPs 20 20
Вычислительные блоки 80 80
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 1340P
1.41 терафлопс
Core i5 1335U
1.41 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5-6400, LPDDR5x-6400, LPDDR4x-4267 DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5-6400, LPDDR5x-6400, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1340P Сайт Intel Core i5 1335U
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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