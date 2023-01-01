Что лучше: Intel Core i5 1345U на 1.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.7) или i5 1245U на 1,6 ГГц (c Turbo Boost до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.