Главная > Сравнения CPU > Core i5 1345U vs Ryzen 5 7530U

Intel Core i5 1345U против AMD Ryzen 5 7530U

Intel Core i5 1345U
VS
AMD Ryzen 5 7530U
Intel Core i5 1345U
AMD Ryzen 5 7530U

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i5 1345U на 1.6 ГГц или AMD Ryzen 5 7530U с 6-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i5 1345U были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7530U and 1345U
Причины выбрать Intel Core i5 1345U
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 15% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1702 и 1478 баллов
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7530U
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 1345U +20%
1733
Ryzen 5 7530U
1444
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 1345U
8034
Ryzen 5 7530U +16%
9281
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1345U +15%
1695
Ryzen 5 7530U
1474
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1345U +20%
7872
Ryzen 5 7530U
6576
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1345U и AMD Ryzen 5 7530U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 3 января 2023 5 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Zen 3 (Cezanne)
Номер модели i5-1345U -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (80EU) Radeon Graphics (Ryzen 7000)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 2 6
Потоков 4 12
Частота 1.6 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.5 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 -
Потоков 8 -
Частота 1.2 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц -
Общее
Количество ядер 10 6
Количество потоков 12 12
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 16x 20x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов - 10.7 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Сокет BGA-1744 FP6
Энергопотребление (TDP) 12-15 Вт 15 Вт
Макс. TDP (Boost) 55 Вт -
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Частота GPU 300 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1250 МГц 2000 МГц
Шейдерные блоки 640 128
TMUs 40 8
ROPs 20 4
Вычислительные блоки 80 2
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 1345U
1.41 терафлопс
Ryzen 5 7530U
0.54 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5-6400, LPDDR5x-6400, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1345U Сайт AMD Ryzen 5 7530U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
2 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 2

Конкуренты

1. Ryzen 5 6600U или Core i5 1345U
2. Core i7 1365U или Core i5 1345U
3. Core i5 1335U или Core i5 1345U
4. Core i5 1340P или Ryzen 5 7530U
5. Core i5 1335U или Ryzen 5 7530U
Сравнить другие CPU (480+)

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 5 7530U или Intel Core i5 1345U?
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры