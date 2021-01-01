Intel Core i5 8365U против i5 8350U
Что лучше: Intel Core i5 8365U на 1.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.1) или i5 8350U на 1.7 ГГц (c Turbo Boost до 3.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 8365U
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2400
- Появился на 1 год и 8 месяцев позже чем соперник
- На 14% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.6 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
431
н/д
Cinebench R20 (многоядерный)
1426
Core i5 8350U +10%
1572
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 8365U +8%
2245
2083
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 8365U +3%
6486
6307
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 8365U +5%
957
913
Geekbench 5 (многоядерный)
2840
Core i5 8350U +6%
3016
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|16 апреля 2019
|21 августа 2017
|Цена в момент релиза
|297 долларов
|297 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Whiskey Lake
|Kaby Lake R
|Номер модели
|i5-8365U
|i5-8350U
|Сокет
|BGA-1528
|BGA-1356
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|Intel UHD Graphics 620
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|1.6 ГГц
|1.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.1 ГГц
|3.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|16x
|17x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|-
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 8365U
|Сайт Intel Core i5 8350U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|12
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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