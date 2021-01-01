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Intel Core i5 8365U против i5 8350U

Intel Core i5 8365U
VS
Intel Core i5 8350U
Intel Core i5 8365U
Intel Core i5 8350U

Что лучше: Intel Core i5 8365U на 1.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.1) или i5 8350U на 1.7 ГГц (c Turbo Boost до 3.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 8350U and 8365U
Причины выбрать Intel Core i5 8365U
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2400
  • Появился на 1 год и 8 месяцев позже чем соперник
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.6 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 8365U
1426
Core i5 8350U +10%
1572
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 8365U и i5 8350U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 16 апреля 2019 21 августа 2017
Цена в момент релиза 297 долларов 297 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Whiskey Lake Kaby Lake R
Номер модели i5-8365U i5-8350U
Сокет BGA-1528 BGA-1356
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Intel UHD Graphics 620

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 1.6 ГГц 1.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 3.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 16x 17x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет -

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 DDR4-2400, LPDDR3-2133
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 8365U Сайт Intel Core i5 8350U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Конкуренты

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9. Intel Core i5 8350U или i5 8250U
10. Intel Core i5 8350U или i5 10210U

Комментарии

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