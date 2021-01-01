Главная > Сравнения CPU > Core i7 11700KF vs Ryzen 7 5800X

Intel Core i7 11700KF против AMD Ryzen 7 5800X

Intel Core i7 11700KF
VS
AMD Ryzen 7 5800X
Intel Core i7 11700KF
AMD Ryzen 7 5800X

Что лучше: Intel Core i7 11700KF на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 5.0) или AMD Ryzen 7 5800X на 3.8 ГГц (c Turbo Core до 4.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5800X and 11700KF
Причины выбрать Intel Core i7 11700KF
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.7 ГГц)
  • На 2.32 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800X
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
  • На 16% ниже чем у Core i7 11700KF пиковое энергопотребление – 105 vs 125 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11700KF и AMD Ryzen 7 5800X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 16 марта 2021 8 октября 2020
Цена в момент релиза 374 долларов 449 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Rocket Lake Zen 3
Номер модели i7-11700KF -
Сокет BGA-1200 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 3.6 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 38x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 105 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11700KF Сайт AMD Ryzen 7 5800X
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
2 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 2

Конкуренты

1. Core i7 11700KF или Core i7 10700K
2. Core i7 11700KF или Core i7 10700KF
3. Core i7 11700KF или Core i9 11900KF
4. Core i7 11700KF или Core i5 11400F
5. Ryzen 7 5800X или Ryzen 5 5600X
6. Ryzen 7 5800X или Ryzen 7 3700X
7. Ryzen 7 5800X или Ryzen 9 5950X
8. Ryzen 7 5800X или Ryzen 7 3800X
9. Ryzen 7 5800X или Core i9 10900

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 7 5800X или Intel Core i7 11700KF?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях