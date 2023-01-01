Intel Core i7 1260P против i5 1340P
Что лучше: Intel Core i7 1260P на 2.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.7) или i5 1340P на 1.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 12-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты i5 1340P были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1260P
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 1340P
- Появился на 10 месяцев позже чем соперник
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 1260P +9%
1735
1585
Cinebench R23 (многоядерный)
9715
Core i5 1340P +20%
11635
Passmark CPU (одноядерный)
3292
Passmark CPU (многоядерный)
17016
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1260P +6%
1762
1666
Geekbench 5 (многоядерный)
9124
Core i5 1340P +6%
9663
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|23 февраля 2022
|3 января 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake
|Raptor Lake
|Номер модели
|i7-1260P
|i5-1340P
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (96EU)
|Iris Xe Graphics (80EU)
Процессор
|Ядер
|4
|4
|Потоков
|8
|8
|Частота
|2.1 ГГц
|1.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|4.6 ГГц
|Ядер
|8
|8
|Потоков
|8
|8
|Частота
|1.5 ГГц
|1.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.4 ГГц
|3.4 ГГц
|Количество ядер
|12
|12
|Количество потоков
|16
|16
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|21x
|19x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|2МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|18МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Сокет
|BGA-1744
|BGA-1744
|Энергопотребление (TDP)
|20-28 Вт
|20-28 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|64 Вт
|64 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1400 МГц
|1450 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|640
|TMUs
|48
|40
|ROPs
|24
|20
|Вычислительные блоки
|96
|80
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5x-6400, LPDDR5-6400, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1260P
|Сайт Intel Core i5 1340P
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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