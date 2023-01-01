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Intel Core i7 1260P против i5 1340P

Intel Core i7 1260P
VS
Intel Core i5 1340P
Intel Core i7 1260P
Intel Core i5 1340P

Что лучше: Intel Core i7 1260P на 2.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.7) или i5 1340P на 1.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 12-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i5 1340P были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1340P and 1260P
Причины выбрать Intel Core i7 1260P
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 1340P
  • Появился на 10 месяцев позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1260P
9715
Core i5 1340P +20%
11635
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1260P и i5 1340P

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 февраля 2022 3 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake Raptor Lake
Номер модели i7-1260P i5-1340P
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) Iris Xe Graphics (80EU)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 4
Потоков 8 8
Частота 2.1 ГГц 1.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.6 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 8
Потоков 8 8
Частота 1.5 ГГц 1.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.4 ГГц 3.4 ГГц
Общее
Количество ядер 12 12
Количество потоков 16 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 21x 19x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 2МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет BGA-1744 BGA-1744
Энергопотребление (TDP) 20-28 Вт 20-28 Вт
Макс. TDP (Boost) 64 Вт 64 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 1450 МГц
Шейдерные блоки 768 640
TMUs 48 40
ROPs 24 20
Вычислительные блоки 96 80
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 1260P
1.69 терафлопс
Core i5 1340P
1.41 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5x-6400, LPDDR5-6400, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1260P Сайт Intel Core i5 1340P
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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