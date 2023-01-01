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Intel Core i7 1365U против i7 1265U

Intel Core i7 1365U
VS
Intel Core i7 1265U
Intel Core i7 1365U
Intel Core i7 1265U

Что лучше: Intel Core i7 1365U на 1.8 ГГц (c Turbo Boost до 5.2) или i7 1265U на 1.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i7 1365U были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1265U and 1365U
Причины выбрать Intel Core i7 1365U
  • Появился на 10 месяцев позже чем соперник
  • На 8% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.8 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1365U +17%
9571
Core i7 1265U
8166
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1365U +19%
9239
Core i7 1265U
7793
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1365U и i7 1265U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2023 23 февраля 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Alder Lake
Номер модели i7-1365U i7-1265U
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) Iris Xe Graphics (96EU)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 2 2
Потоков 4 4
Частота 1.8 ГГц 1.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 4.8 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 8
Потоков 8 8
Частота 1.3 ГГц 1.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.9 ГГц 3.6 ГГц
Общее
Количество ядер 10 10
Количество потоков 12 12
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 18x 18x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет BGA-1744 BGA-1744
Энергопотребление (TDP) 12-15 Вт 12-15 Вт
Макс. TDP (Boost) 55 Вт 55 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1300 МГц 1250 МГц
Шейдерные блоки 768 768
TMUs 48 48
ROPs 24 24
Вычислительные блоки 96 96
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 1365U
1.69 терафлопс
Core i7 1265U
1.69 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5x-6400, LPDDR5-6400, LPDDR4x-4267 DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1365U Сайт Intel Core i7 1265U
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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