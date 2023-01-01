Intel Core i7 1365U

Ядер: 10

10 L3-кэш: 12МБ (общий)

12МБ (общий) TDP: 12-15 Вт

12-15 Вт Размер транзистора: 10 нанометров

Core i7 1365U - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1744, который имеет 10 ядер и 12 потоков. Его базовая частота – 1800 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 5200 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel Iris Xe Graphics (96EU), а размер кэша 3-го уровня составляет 12 МБ.