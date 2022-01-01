Что лучше: Intel Core i7 13700KF на 3.4 ГГц (c Turbo Boost до 5.3) или i7 13700K на 3.4 ГГц (c Turbo Boost до 5.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 16-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.