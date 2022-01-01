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Intel Core i7 13700KF

Intel Core i7 13700KF

Core i7 13700KF - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-1700, который имеет 16 ядер и 24 потока. Его базовая частота – 3400 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 5300 МГц. Данный чип не имеет интегрированной графики, а размер кэша 3-го уровня составляет 30 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i7 13700KF в популярных бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1909
Cinebench R23 (многоядерный)
30733
Geekbench 5 (одноядерный)
2094
Geekbench 5 (многоядерный)
18501

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i7 13700KF

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 27 сентября 2022
Тип Десктопный
Архитектура набора команд x86-64
Кодовое имя Raptor Lake-S
Номер модели i7-13700KF
Сокет LGA-1700
Интегрированная графика Нет

Производительность

Количество ядер 16
Количество потоков 24
Частота 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 34x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий)
Разблокированный множитель Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт
Критическая температура 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 13700KF
Версия PCI Express 5.0
Макс. PCI Express линий 20

Конкуренты

1. Ryzen 5 5600X или Core i7 13700KF
2. Core i7 12700KF или Core i7 13700KF
3. Core i5 13600K или Core i7 13700KF
4. Core i7 13700K или Core i7 13700KF
5. Ryzen 7 7700X или Core i7 13700KF

Комментарии

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