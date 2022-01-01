Intel Core i7 13700KF
Core i7 13700KF - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-1700, который имеет 16 ядер и 24 потока. Его базовая частота – 3400 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 5300 МГц. Данный чип не имеет интегрированной графики, а размер кэша 3-го уровня составляет 30 МБ.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1909
Cinebench R23 (многоядерный)
30733
Geekbench 5 (одноядерный)
2094
Geekbench 5 (многоядерный)
18501
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|27 сентября 2022
|Тип
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake-S
|Номер модели
|i7-13700KF
|Сокет
|LGA-1700
|Интегрированная графика
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|16
|Количество потоков
|24
|Частота
|3.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|34x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|30МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|Критическая температура
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5600, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|Макс. пропускная способность
|89.6 ГБ/c
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 13700KF
|Версия PCI Express
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20