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Intel Core i7 6700K против i5 8400

Intel Core i7 6700K
Intel Core i7 6700K
VS
Intel Core i5 8400
Intel Core i5 8400

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 6700K на 4 ГГц или i5 8400 с 6-ядрами на 2.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 8400 and 6700K
Причины выбрать Intel Core i7 6700K
  • Разблокированный множитель
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 8400
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Появился на 2 года и 2 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 29% ниже чем у Core i7 6700K пиковое энергопотребление – 65 vs 91 Ватт
  • На 7.5 ГБ/c (22%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 6700K
2047
Core i5 8400 +12%
2295
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 6700K +4%
2483
Core i5 8400
2378
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 6700K
8896
Core i5 8400 +3%
9131
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 6700K +13%
1152
Core i5 8400
1020
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 6700K +7%
4598
Core i5 8400
4302

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 6700K и i5 8400

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 5 августа 2015 5 октября 2017
Цена в момент релиза 350 долларов 182 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Skylake Coffee Lake
Номер модели i7-6700K i5-8400
Сокет LGA-1151 LGA-1151
Интегрированная графика Intel HD Graphics 530 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 6
Частота 4 ГГц 2.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 40x 28x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 9МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 1.75 млрд -
Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 91 Вт 65 Вт
Критическая температура - 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, DDR3L-1600 DDR4-2666
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 34.1 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 6700K Сайт Intel Core i5 8400
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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