AMD Ryzen 3 2200G
Ryzen 3 2200G - десктопный процессор от компании AMD для сокета AM4, который имеет 4 ядра и 4 потока. Его базовая частота – 3500 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 3700 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Radeon Vega 8, а размер кэша 3-го уровня составляет 4 МБ.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
308
Cinebench R20 (многоядерный)
1284
Passmark CPU (одноядерный)
2013
Passmark CPU (многоядерный)
6699
Geekbench 5 (одноядерный)
872
Geekbench 5 (многоядерный)
2913
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|Дата выхода
|12 февраля 2018
|Цена в момент релиза
|99 долларов
|Тип
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen
|Сокет
|AM4
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|4
|Количество потоков
|4
|Частота
|3.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|35x
|Кэш 1-го уровня
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|Критическая температура
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|Макс. размер
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|Макс. пропускная способность
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 3 2200G
|Версия PCI Express
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
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