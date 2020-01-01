Ryzen 3 2200G - десктопный процессор от компании AMD для сокета AM4, который имеет 4 ядра и 4 потока. Его базовая частота – 3500 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 3700 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Radeon Vega 8, а размер кэша 3-го уровня составляет 4 МБ.