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AMD Ryzen 3 2200G

AMD Ryzen 3 2200G

Ryzen 3 2200G - десктопный процессор от компании AMD для сокета AM4, который имеет 4 ядра и 4 потока. Его базовая частота – 3500 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 3700 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Radeon Vega 8, а размер кэша 3-го уровня составляет 4 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности AMD Ryzen 3 2200G в популярных бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
308
Cinebench R20 (многоядерный)
1284
Passmark CPU (одноядерный)
2013
Passmark CPU (многоядерный)
6699
Geekbench 5 (одноядерный)
872
Geekbench 5 (многоядерный)
2913

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Ryzen 3 2200G

Общая информация

Производитель AMD
Дата выхода 12 февраля 2018
Цена в момент релиза 99 долларов
Тип Десктопный
Кодовое имя Zen
Сокет AM4
Интегрированная графика Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 4
Количество потоков 4
Частота 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.7 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 35x
Кэш 1-го уровня 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 4.9 млрд
Техпроцесс 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт
Критическая температура 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933
Макс. размер 64 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 3 2200G
Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 12

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