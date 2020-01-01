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AMD Ryzen 3 3100

AMD Ryzen 3 3100

Ryzen 3 3100 - десктопный процессор от компании AMD для сокета AM4, который имеет 4 ядра и 8 потоков. Его базовая частота – 3600 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 3900 МГц. Данный чип не имеет интегрированной графики, а размер кэша 3-го уровня составляет 16 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности AMD Ryzen 3 3100 в популярных бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
444
Cinebench R20 (многоядерный)
2303
Passmark CPU (одноядерный)
2399
Passmark CPU (многоядерный)
11537
Geekbench 5 (одноядерный)
1119
Geekbench 5 (многоядерный)
4730

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Ryzen 3 3100

Общая информация

Производитель AMD
Дата выхода 21 апреля 2020
Тип Десктопный
Кодовое имя Zen 2
Сокет AM4
Интегрированная графика Нет

Производительность

Количество ядер 4
Количество потоков 8
Частота 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.9 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 36x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт
Критическая температура 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ
Количество каналов 2
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 3 3100
Версия PCI Express 4.0
Макс. PCI Express линий 16

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Комментарии

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