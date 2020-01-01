AMD Ryzen 3 3100
Ryzen 3 3100 - десктопный процессор от компании AMD для сокета AM4, который имеет 4 ядра и 8 потоков. Его базовая частота – 3600 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 3900 МГц. Данный чип не имеет интегрированной графики, а размер кэша 3-го уровня составляет 16 МБ.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
444
Cinebench R20 (многоядерный)
2303
Passmark CPU (одноядерный)
2399
Passmark CPU (многоядерный)
11537
Geekbench 5 (одноядерный)
1119
Geekbench 5 (многоядерный)
4730
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|Дата выхода
|21 апреля 2020
|Тип
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen 2
|Сокет
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|4
|Количество потоков
|8
|Частота
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|36x
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|Критическая температура
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 3 3100
|Версия PCI Express
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
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