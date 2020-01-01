Ryzen 3 3250U - процессор для ноутбуков от компании AMD для сокета FP5, который имеет 2 ядра и 4 потока. Его базовая частота – 2600 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 3500 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Radeon RX Vega 3, а размер кэша 3-го уровня составляет 4 МБ.