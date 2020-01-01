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AMD Ryzen 3 3250U

AMD Ryzen 3 3250U

Ryzen 3 3250U - процессор для ноутбуков от компании AMD для сокета FP5, который имеет 2 ядра и 4 потока. Его базовая частота – 2600 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 3500 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Radeon RX Vega 3, а размер кэша 3-го уровня составляет 4 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности AMD Ryzen 3 3250U в популярных бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
313
Cinebench R20 (многоядерный)
759
Passmark CPU (одноядерный)
1968
Passmark CPU (многоядерный)
4329
Geekbench 5 (одноядерный)
646
Geekbench 5 (многоядерный)
1547

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Ryzen 3 3250U

Общая информация

Производитель AMD
Дата выхода 6 января 2020
Тип Для ноутбука
Кодовое имя Zen+
Сокет FP5
Интегрированная графика Radeon RX Vega 3

Производительность

Количество ядер 2
Количество потоков 4
Частота 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 26x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-25 Вт
Критическая температура 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400
Макс. размер 32 ГБ
Количество каналов 2
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 3 3250U
Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 16

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