Главная > Ryzen 3 5300G: тесты в бенчмарках и характеристики

AMD Ryzen 3 5300G

AMD Ryzen 3 5300G

Ryzen 3 5300G - десктопный процессор от компании AMD для сокета AM4, который имеет 4 ядра и 8 потоков. Его базовая частота – 4000 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 4200 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Radeon RX Vega 6, а размер кэша 3-го уровня составляет 8 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности AMD Ryzen 3 5300G в популярных бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1101
Cinebench R23 (многоядерный)
2646
Passmark CPU (одноядерный)
3044
Passmark CPU (многоядерный)
13931
Geekbench 5 (одноядерный)
1370
Geekbench 5 (многоядерный)
4989

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Ryzen 3 5300G

Общая информация

Производитель AMD
Дата выхода 13 апреля 2021
Цена в момент релиза 150 долларов
Тип Десктопный
Кодовое имя Zen 3
Сокет AM4
Интегрированная графика Radeon RX Vega 6

Производительность

Количество ядер 4
Количество потоков 8
Частота 4.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 40x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 10.7 млрд
Техпроцесс 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45-65 Вт
Критическая температура 95°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon RX Vega 6
Частота GPU 0 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц
Шейдерные блоки 384
TMUs 24
ROPs 8
TGP 15 Вт

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ
Количество каналов 2
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 3 5300G
Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 24

Конкуренты

1. AMD Ryzen 3 5300G и AMD Ryzen 5 3600
2. AMD Ryzen 3 5300G и AMD Ryzen 3 2200G
3. AMD Ryzen 3 5300G и AMD Ryzen 5 3400G
4. AMD Ryzen 3 5300G и AMD Ryzen 3 3200G
5. AMD Ryzen 3 5300G и Intel Core i5 10400
6. AMD Ryzen 3 5300G и AMD Ryzen 3 3100
7. AMD Ryzen 3 5300G и AMD Ryzen 5 Pro 4650G
8. AMD Ryzen 3 5300G и AMD Ryzen 3 Pro 4350G
9. AMD Ryzen 3 5300G и AMD Ryzen 3 4300G
10. AMD Ryzen 3 5300G и AMD Ryzen 7 5700G
11. AMD Ryzen 3 5300G и AMD Ryzen 5 5600G

Комментарии

Остались какие-то вопросы по Ryzen 3 5300G? Пожалуйста, пишите их в комментариях ниже
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях