AMD Ryzen 3 5300G
Ryzen 3 5300G - десктопный процессор от компании AMD для сокета AM4, который имеет 4 ядра и 8 потоков. Его базовая частота – 4000 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 4200 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Radeon RX Vega 6, а размер кэша 3-го уровня составляет 8 МБ.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1101
Cinebench R23 (многоядерный)
2646
Passmark CPU (одноядерный)
3044
Passmark CPU (многоядерный)
13931
Geekbench 5 (одноядерный)
1370
Geekbench 5 (многоядерный)
4989
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|Дата выхода
|13 апреля 2021
|Цена в момент релиза
|150 долларов
|Тип
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen 3
|Сокет
|AM4
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 6
Производительность
|Количество ядер
|4
|Количество потоков
|8
|Частота
|4.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|40x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|10.7 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45-65 Вт
|Критическая температура
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 6
|Частота GPU
|0 МГц
|Boost частота GPU
|1500 МГц
|Шейдерные блоки
|384
|TMUs
|24
|ROPs
|8
|TGP
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 3 5300G
|Версия PCI Express
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|24